В Бурятии население разочаровалось в сигаретах

По данным СБЕР ЕАПТЕКА, за последние полгода россияне купили на 30% больше средств против никотиновой зависимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Активнее всего по данным экспертов избавляются от вредной привычки жители Москвы и других крупных городов. В Бурятии также фиксируют рост продаж антиникотиновых препаратов.- В Улан-Удэ активно приобретали таблетки, пластыри и спреи "Никоретто", "Табекс" (Антитабачные препараты – прим. авт.) весной и летом, а в сентябре и октябре продажи несколько снизились. Но за счёт хорошей реализации за полгода, по этой группе мы в плюсе, - сообщил представитель одной из аптечных сетей Бурятии.Рост спроса на препараты, предотвращающие тягу к курению, эксперты объясняют постепенным подорожанием сигарет. А также увеличением числа курильщиков, которые испытывают постковидные проблемы с лёгкими и хотят избавится от вредной привычки.