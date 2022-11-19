Общество 19.11.2022 в 09:01

В Бурятии население разочаровалось в сигаретах

Продажи антиникотиновых таблеток радуют аптекарей
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии население разочаровалось в сигаретах
По данным СБЕР ЕАПТЕКА, за последние полгода россияне купили на 30% больше средств против никотиновой зависимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Активнее всего по данным экспертов избавляются от вредной привычки жители Москвы и других крупных  городов. В Бурятии также фиксируют рост продаж антиникотиновых препаратов. 

- В Улан-Удэ активно приобретали  таблетки, пластыри и спреи "Никоретто", "Табекс" (Антитабачные препараты – прим. авт.) весной и летом, а в сентябре и октябре продажи несколько снизились. Но за счёт хорошей реализации за полгода,  по этой группе мы в плюсе, - сообщил представитель одной из аптечных сетей Бурятии. 

Рост спроса на препараты, предотвращающие тягу к курению, эксперты объясняют постепенным подорожанием сигарет. А также увеличением числа курильщиков, которые испытывают постковидные проблемы с лёгкими и хотят избавится от вредной привычки.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии население разочаровалось в сигаретах
19.11.2022 в 09:01
Китайские машины завоевывают авторынок Бурятии
19.11.2022 в 08:30
В Улан-Удэ некому водить новые автобусы
19.11.2022 в 07:00
В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан
18.11.2022 в 19:18
В Горсовете Улан-Удэ обсудили изменения в сфере культуры столицы
18.11.2022 в 19:13
В Улан-Удэ горожанин убил соседа, который не оставил его наедине с дамой
18.11.2022 в 17:05
В Улан-Удэ депутаты решили заняться вырубками в асфальте
18.11.2022 в 16:53
Депутаты Горсовета проверят бомбоубежища в Улан-Удэ
18.11.2022 в 16:47
Загадочные раны
18.11.2022 в 16:47
Продолжаются поставки нового оборудования в Озерный ГОК
18.11.2022 в 15:41
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 ноября

Читайте также
Бурятские туристы полетели на «зимовку»
Из соседнего Иркутска запустили прямое сообщение с основными курортами Таиланда
19.11.2022 в 09:30
Китайские машины завоевывают авторынок Бурятии
Авто из Поднебесной вышли в топ продаж, однако цены на них неоправданно высоки
19.11.2022 в 08:30
В Улан-Удэ некому водить новые автобусы
А пассажирам негде ждать вечно опаздывающий транспорт

19.11.2022 в 07:00
В Улан-Удэ выросло количество занимающихся оздоровлением горожан
В Горсовете столицы обсудили работу по укреплению здоровья жителей
18.11.2022 в 19:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru