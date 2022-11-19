Общество 19.11.2022 в 09:01
В Бурятии население разочаровалось в сигаретах
Продажи антиникотиновых таблеток радуют аптекарей
Текст: Дмитрий Родионов
По данным СБЕР ЕАПТЕКА, за последние полгода россияне купили на 30% больше средств против никотиновой зависимости, чем за аналогичный период в прошлом году. Активнее всего по данным экспертов избавляются от вредной привычки жители Москвы и других крупных городов. В Бурятии также фиксируют рост продаж антиникотиновых препаратов.
- В Улан-Удэ активно приобретали таблетки, пластыри и спреи "Никоретто", "Табекс" (Антитабачные препараты – прим. авт.) весной и летом, а в сентябре и октябре продажи несколько снизились. Но за счёт хорошей реализации за полгода, по этой группе мы в плюсе, - сообщил представитель одной из аптечных сетей Бурятии.
Рост спроса на препараты, предотвращающие тягу к курению, эксперты объясняют постепенным подорожанием сигарет. А также увеличением числа курильщиков, которые испытывают постковидные проблемы с лёгкими и хотят избавится от вредной привычки.
- В Улан-Удэ активно приобретали таблетки, пластыри и спреи "Никоретто", "Табекс" (Антитабачные препараты – прим. авт.) весной и летом, а в сентябре и октябре продажи несколько снизились. Но за счёт хорошей реализации за полгода, по этой группе мы в плюсе, - сообщил представитель одной из аптечных сетей Бурятии.
Рост спроса на препараты, предотвращающие тягу к курению, эксперты объясняют постепенным подорожанием сигарет. А также увеличением числа курильщиков, которые испытывают постковидные проблемы с лёгкими и хотят избавится от вредной привычки.
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