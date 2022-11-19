Общество 19.11.2022 в 14:24

В Бурятии прошел прием граждан по вопросам защиты прав детей

По письменным заявлениям организованы проверки
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В Бурятии прошел прием граждан по вопросам защиты прав детей
Сегодня в прокуратуре Республики Бурятия прошел прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних, приуроченный ко Дню правовой помощи детям

Первый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия Натальей Ганькиной провел личный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, приуроченный ко Дню правовой помощи детям.

Заявители обозначили проблемы, связанные с оформлением над несовершеннолетними опекунства, взысканием в их пользу алиментов с родителей, не занимающихся воспитанием, назначением социальных пособий.

Так, житель г. Улан-Удэ пожаловался на отказ уполномоченного органа в назначении выплат на его малолетних детей в связи с отсутствием сведений о трудовой деятельности матери несовершеннолетних.

В режиме видеоконференцсвязи приняты жители Прибайкальского и Селенгинского районов.

Бабушка, являющаяся опекуном несовершеннолетней девочки, подняла вопрос об оказании мер социальной поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией. Мама двоих детей выразила несогласие с решением об отказе ей в назначении социального пособия ввиду превышения среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума.

Всего обратилось 13 граждан, всем даны разъяснения законодательства. По письменным заявлениям организованы проверки.

В районных, межрайонных прокуратурах республики также прошел личный прием по вопросам в обозначенной сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
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