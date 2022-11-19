В Бурятии прошел прием граждан по вопросам защиты прав детей

Сегодня в прокуратуре Республики Бурятия прошел прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних, приуроченный ко Дню правовой помощи детямПервый заместитель прокурора республики Алексей Шевченко совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Бурятия Натальей Ганькиной провел личный прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, приуроченный ко Дню правовой помощи детям.Заявители обозначили проблемы, связанные с оформлением над несовершеннолетними опекунства, взысканием в их пользу алиментов с родителей, не занимающихся воспитанием, назначением социальных пособий.Так, житель г. Улан-Удэ пожаловался на отказ уполномоченного органа в назначении выплат на его малолетних детей в связи с отсутствием сведений о трудовой деятельности матери несовершеннолетних.В режиме видеоконференцсвязи приняты жители Прибайкальского и Селенгинского районов.Бабушка, являющаяся опекуном несовершеннолетней девочки, подняла вопрос об оказании мер социальной поддержки в связи с трудной жизненной ситуацией. Мама двоих детей выразила несогласие с решением об отказе ей в назначении социального пособия ввиду превышения среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума.Всего обратилось 13 граждан, всем даны разъяснения законодательства. По письменным заявлениям организованы проверки.В районных, межрайонных прокуратурах республики также прошел личный прием по вопросам в обозначенной сфере, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.