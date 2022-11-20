Прекрасна собака… Сидящая в будке

Принятый Госдумой РФ гуманный закон о собаках, требующий бережного обращения с животными: отловили, стерилизовали, поставили прививку и, пожалуйста, снова на волю, поставил все муниципалитеты страны в сложную ситуацию. Собак обязаны выпускать на улицу, в среду обитания, и одновременно не допустить нападений на людей.Мэрия Улан-Удэ не стала ждать, пока в «собачий вопрос» внесут изменения на федеральном уровне, а начала методично работать по всем фронтам: массовые рейды по микрорайонам, штрафы на нерадивых владельцев, определены подрядчики, занятые непосредственной работой с собаками, появились стабильно работающие приюты и т. д. Ведется четкий учет безнадзорных животных – на каждую особь даже заводится карточка с фотографией, этакое «личное дело».- Мы очень надеемся, что в итоге придем к практике таких городов, как Нижний Новгород. У них задание на отлов - 4 тысячи, а отлавливают всего 1 тысячу, потому что бродячих собак просто нет, - говорит Сергей Гашев, заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства мэрии Улан-Удэ.Раньше работа по безнадзорным животным напоминала бесконечную и малоэффективную карусель. Выделялись бюджетные деньги, отлавливалась маленькая часть бродячей популяции. А основная часть давала и давала потомство. К примеру, в 2020 году отловлено только 767 особей. А задача стояла в сжатые сроки подорвать воспроизводство популяции. В этом году отловили 5,5 тысячи, в прошлом - более 4 тысяч, часть из них это собаки выше 25 см в холке, и сейчас более 1800 таких особей содержатся в приютах.Решена проблема с подрядчиками. Раньше доходило до того, что на конкурс по отбору подрядчика никто не приходил и к работе были претензии.Существовал один подрядчик на весь Улан-Удэ. А сегодня все подрядные организации определены по каждому району города отдельно. При этом принципы работы остаются прежними. Службы отлова выезжают по заявкам от горожан, а также самостоятельно объезжают вверенный район, отрабатывая разные микрорайоны.- Ежедневно у нас идет штаб по жизнеобеспечению, мы отслеживаем, откуда поступают жалобы от горожан на бродячих собак. Сразу направляем туда бригады, они нам отчитываются, закрывают это обращение. То есть выехали, если не отловили ни одну собаку - обращение не закрывается. Соответственно, выезжают туда, пока не поймают тех собак, на которых пожаловались жители города, - поясняет Сергей Гашев.Нормативные акты говорят, что подрядчики-отловщики работают только по заявкам и поступившую заявку о бродячих собаках можно отрабатывать в течение десяти суток. Ежедневно в каждый район города выходят три бригады отловщиков, в итоге их девять.На 2023 год выделено 33,6 млн рублей на отлов и содержание безнадзорных животных, в начале декабря определятся подрядчики по всем районам города.- Мы первые в Дальневосточном регионе начали проводить рейдовые мероприятия. В этом году провели 54 рейда, в прошлом – 28, и они показали хороший результат. В них участвуют и МВД, и районная администрация, и управление административного контроля, и работники комитета городского хозяйства. Мы берем участок, где скопление животных, и проходим его полностью, заходим в каждый двор, смотрим, как содержатся собаки, на месте или не на месте. Бывает, что будка стоит, чашка, а собаки нет. Она на самовыгуле, гуляет спокойно, сбивается в стаи. На всех таких нерадивых граждан мы составляем протоколы об административном правонарушении, - говорит заместитель мэра Сергей Гашев.Масштабные рейды увеличили количество зарегистрированных и вакцинированных собак и сумму штрафов. С начала 2022 года протоколов уже составили практически в три раза больше, чем в прошлом году. За нарушение правил выгула - 363 (в минувшем году - 179), за отсутствие регистрации - 461 протокол (195).В феврале прошлого года вступил в силу республиканский закон, ужесточивший административное наказание за весь перечень «собачьих нарушений». Он инициирован главой Бурятии и мэром г. Улан-Удэ. Например, штрафы за нарушение правил выгула домашних животных или за отсутствие регистрации, ранее составлявшие для граждан от 500 до 1000 рублей, повышены до уровня от 3 до 5 тыс. рублей. С учетом всего этого сумма штрафов выросла в 2022 году в разы. За нарушение правил выгула собак административные комиссии уже наложили штрафов на 870 тыс. рублей. За отсутствие регистрации питомца – на 899 тыс. рублей.- Эта практика эффективна и работает. Да, есть случаи, когда приходит бабушка на административную комиссию и говорит: «ну, пожалуйста, я действительно не знала, что сейчас штрафуют, больше не буду выпускать собаку». И тогда приходится, конечно, делать предупреждение. Но в целом система работает. Такая практика позволила нам зарегистрировать в этом году 1326 особей. А в целом по городу у нас 36 с лишним тысяч домашних животных зарегистрировано. Это огромный пласт работы, - подчеркивает Сергей Гашев.По случаям нападений собак на человека установлены владельцы 120 агрессивных животных - они привлечены к административной ответственности. Еще около 90 материалов находится на рассмотрении.Как отмечают в комитете городского хозяйства, в последнее время в ежемесячной статистике укусов удельная доля укусов собак, чьих владельцев установили, превысила 50%.- Но есть немало случаев, когда укусившая собака точно была владельческой – имела ошейник, упитанная или даже шла с хозяином на поводке, но пострадавшие не запомнили ни собаку, ни владельца. Так как владельца установить не удается, такие случаи не попадают в категорию укусов владельческих собак. Если их включать в эту категорию, то удельная доля заметно вырастет, - поясняет Дмитрий Ларченко, консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства.Нести ответственность за своих животных – только так мы вместе можем решить проблему безнадзорных собак. Взяли щенка - вы обязаны по закону его зарегистрировать. В 2020 году зарегистрировано 1233 хозяйских животных, за 2021 год, когда вырос размер штрафов, - уже 12396. Но вот стерилизовать своих собак большинство владельцев пока не желают. В итоге родившихся щенят хозяева безответственно выбрасывают на улицу. Хотя город совместно с Управлением ветеринарии проводит для населения мероприятия по бесплатной или льготной стерилизации питомцев. Ветуслуги всячески приближают к населению.К слову, помимо участия в совместных рейдах, работы в клиниках, улан-удэнские ветеринары ведут активные выезды.- Ветеринары реально идут и стучатся в каждый дом, регистрируют домашних животных. В случае отказа от регистрации Управление ветеринарии передает информацию об этом в муниципалитет. Соответственно, сотрудники административного контроля привлекают таких отказавшихся жителей Улан-Удэ к административной ответственности, - поясняют в комитете городского хозяйства.Сейчас в приютах подрядных организаций находятся агрессивные особи, а также попавшие под действие указа главы Бурятии о запрете выпускать назад, в среду обитания, собак выше 25 см в холке. Они на пожизненном содержании. Ну или пока им не найдут новых хозяев.- В нашем приюте сейчас на пожизненном содержании находится около 1800 особей, и этот контингент постоянно пополняется. Мы выиграли в этом году контракт по содержанию – на 1300 и на 550 особей, - рассказывает Вячеслав Самбуев, генеральный директор ООО «Ананда», одного из улан-удэнских подрядчиков, чей приют расположен на станции Медведчиково.Теперь из собачьих приютов любой человек может взять себе домой лохматого друга, которого вакцинировали, стерилизовали и при необходимости вылечили. О возможности взять собаку даже размещали огромные рекламные щиты у оживленных автодорог со всеми нужными контактными данными. Проходили выставки-раздачи, «пушистые ярмарки». Широко подключились общественники. С начала года новых хозяев обрело более 1300 бывших бродячих собак.- У нас заместитель мэра по социальной политике взяла себе собаку из приюта в этом году. Она у нее благополучно растет. У меня собака из приюта уже два года, - рассказывает Сергей Гашев.Случаи нападения собак на детей вывели на новый уровень профилактическую работу. Составлен общегородской план мероприятий, вплоть до видеоуроков в учебных заведениях, на классные часы теперь приходят кинологи со своими собаками.В общеобразовательных учреждениях проводят инструктажи, среди педагогов распространяют наглядные пособия, памятки, чтобы те, в свою очередь, вели работу с учащимися. Создана волонтерская группа, которая с отделением зоологии и кинологии Бурятского аграрного колледжа проводит онлайн-занятия для школьников о правилах поведения с безнадзорными животными. Детям рассказывают, как вести себя в случае приближения стаи собак, о правилах поведения с ними, действиях при нападении.К началу сентября усилена отработка путей следования учащихся к школам, выявление мест скопления безнадзорных собак.- Работу надо продолжать в том же режиме, мы считаем, что она эффективна, - считает заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Фото: ulan-ude-info.ru