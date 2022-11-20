Надежда умирает последней

Если в феврале 2022 года у граждан была надежда, что из экономической стагнации, связанной с санкциями, страна скоро выберется, то в сентябре стало понятно, что это произойдет не скоро. К осени упало потребление и спрос на товары и услуги, что ухудшает состояние бизнеса региона.Главным сигналом для экономии средств оказалась мобилизация, начавшаяся в последнюю неделю сентября и отразившаяся на потреблении товаров и услуг. По данным агентства ОКБ, в сентябре 2022 года объемы новых кредитов наличными в Бурятии снизились, по сравнению с предыдущим месяцем, на 12,2%, а количество – на 10%.- Ранее потребление в республике росло за счет в основном потребительского кредитования, ведь доходы за 2022 год выросли только у небольшой части населения, большинство людей пострадало от роста цен прежде всего на продовольствие и импортные промтовары после скачка стоимости в марте этого года, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Думнов. - Но после начала мобилизации прежняя модель потребления дала сбой - на первый план вышел вопрос, как сэкономить и отложить деньги.Речь идет о сокращении трат, без которых можно обойтись: рестораны, турпоездки или покупка новой мебели, продажи которой, например, в 2022 году в республике, по некоторым оценкам, обвалились примерно на 60%. В этих условиях брать новые кредиты стало рискованно, и люди это чувствуют. Да и банки одновременно неохотно выдают потребкредиты мужчинам мобилизационного возраста.Между тем в сентябре в республике снизилось не только потребкредитование, но и объемы автокредитов (-17%) и ипотеки (-3,8%). Отчасти это связано с отъездом достаточно активной части общества мобилизованных и эмигрантов (в том числе IT-специалистов), но в большей степени из-за неуверенности в завтрашнем дне.Этот фактор зафиксировал ЦБ в своем октябрьском обзоре, отметив у населения «высокий уровень социальной тревоги» и увеличение «склонности домохозяйств к сбережению, в том числе в наличных». При этом «склонность к покупкам дорогостоящих товаров, напротив, снизилась».Улан-удэнский экономист Анатолий Масловский полагает, что население Бурятии будет все более активно переходить к политике экономии до тех пор, пока на горизонте не появится свет в конце тоннеля.- Пока правительство РФ справляется с теми вызовами, с которыми столкнулась страна после попытки западной коалиции изолировать нас и придавить санкциями, запас прочности у страны высок, и социальные обязательства, от которых зависит наш регион, будут выполняться, - говорит он. - Однако прогноз достаточно неутешительный на ближайший год, поскольку западный мир, от которого мы в некоторой степени зависим, все больше погружается в свой экономический кризис из-за бездумной политики наращивания долга. К нему прибавляется и аграрный кризис из-за сильной засухи, что вызвало снижение урожайности многих агрикультур. И, как следствие, беспрецедентный и непрекращающийся в мире рост стоимости продовольствия, откуда мы к себе его завозим.По словам эксперта, «в России к этому прибавляется СВО и траты на ведение СВО.Только правительство Бурятии в октябре выплатило, по данным минфина, 300 млн рублей из бюджета на выплаты 2 тыс. мобилизованных. Судя по всему, эти траты не последние.В министерстве промышленности, торговли и инвестиций РБ отмечают, что антикризисные меры сегодня усиливаются в первую очередь с целью нивелировать проблемы у бизнеса. Так, в октябре мобилизованные граждане и предприниматели получили отсрочку по налогам, сборам и взносам, имеют право требовать от банков приостанавливать платежи по займам, а проверки прекращаются.Для остальных предприятий в этом году государство стало возмещать 20% затрат по приобретению оборудования, а для перерабатывающей промышленности возмещают до 50% от суммы договора лизинга. Предпринимаются и другие меры экстренной поддержки бизнеса.Также активно поддерживается и кредитование предприятий. Гарантийный фонд Бурятии впервые за 15 лет работы выдал республиканскому бизнесу поручительств на сумму более 1 млрд рублей. В этом году уже 98 предпринимателей получили поддержку от регионального Гарантийного фонда, а размер вознаграждения за поручительство снижен до 0,5% от суммы поручительства, отмечают в минпроме РБ.Чиновники надеются, что эти и другие меры помогут региональному бизнесу остаться на плаву и сохранить рабочие места. Но от действий чиновников на региональном уровне мало что зависит - на уровень благосостояния граждан и социального оптимизма в большей степени влияние оказывает международная экономика. Если стороны экономического санкционного противостояния найдут компромисс и будет проявлена «добрая воля», то можно надеяться на завершение экономического кризиса в ближайшей перспективе.Фото: «Номер один»