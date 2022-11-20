Общество 20.11.2022 в 11:00

В Бурятии спасли 220 коров от огня

Пожарные ликвидировали  пожар на ферме, но ущерб составил около 15 млн рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии спасли 220 коров от огня
В Бурятии накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» поступило сообщение о возгорании фермы в местности Нарасун села Хурамша. На место вызова выехал техника и боевые расчеты по рангу пожара 1-БИС, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС..

Возгорание обнаружил хозяин фермы, мужчина вышел на улицу и увидел пламя внутри здания, после чего позвонил в пожарную охрану. До прибытия огнеборцев владельцы успели выгнать 220 голов крупного рогатого скота на безопасное расстояние.

По прибытии пожарных установлено возгорание брусового коровника  на площади 512 кв метров.  Угрозы распространения огня на жилой дом не было.

В тушении пожара участвовали семеро огнеборцев и четыре единицы пожарной техники. Для ликвидации открытого огня пожарным понадобилось около четырех часов. По состоянию на 23:30 пожар был ликвидирован.

В результате пожара в здании молочно-товарной фермы полностью сгорели: молочный цех, телятник, подсобное помещение и доильный зал. Огнем уничтожено электрооборудование: танк-охладитель, три морозильные камеры и доильное оборудование. Сумма материального ущерба составила 15 млн рублей.

По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования, неисправный охладитель молока был включен в сеть.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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