В Бурятии обновили «самую красивую деревню России»

В Тарбагатайском районе в селе Большой Куналей отремонтировали улицу Кирова протяженностью около 2,5 км, а также мост через реку Куналейка. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Обновленный участок дороги открыл глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.В этом году село Большой Куналей, которое уже четыре года носит статус «Самой красивой деревни России», стало еще красивее. Дорожники отремонтировали улицу Кирова, которая «встречает» гостей при въезде в село.«Мы проехали по дороге - она хорошая, с тротуарами, освещением. Село это известное, старинное. И когда появилась хорошая дорога, сюда будет приезжать больше гостей, а значит, у жителей села будет больше возможностей. Нужно отметить, что в селе много сделано в один год: и дорога, и школьный спортзал, и общественные территории - парк отремонтировали, кровлю в доме культуры - хороший год! И пусть последующие годы будут такими же насыщенными и хорошими», - пожелал жителям села Алексей Цыденов.В рамках реконструкции дорожники фрезеровали старый асфальт, заменили дорожное основание, обустроили подъезды к домам. Для комфорта и безопасности местных жителей устроили 4 км тротуаров, а также на всем протяжении дороги установили освещение.«Это 22-й муниципальный объект, который мы ввели в рамках реализации приоритетного президентского проекта «Безопасные качественные дороги». Всего с 2017 года в дороги Тарбагатайского района вложено 1 млрд 380 млн рублей. Из них 1 млрд 204 млн - по нацпроекту, это региональные и муниципальные дороги. Сделано 48,5 км дорог муниципального значения и 40 км - регионального. Такого массового ремонта дорог у нас не было», - отметил замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Сергей Белоколодов.Под реконструкцию попал и мост. Старый, не отвечающий действующим нормативам, полностью разобрали и возвели новый, протяженностью 6,8 метра. Подъезды к нему были также отремонтированы.Глава Тарбагатайского района поздравил сельчан и отметил тенденцию возвращения людей в село.«Я думаю, тот тренд, который наметился сейчас, по возвращению земляков в свое родное село, продолжится в будущем. И всё это благодаря нашим национальным проектам. Дорогие куналейцы, я вас всех поздравляю с тем, что у вас теперь комфортная дорога, появился комфортный парк, отремонтирован спортивный зал. Хочу сказать, что уже подтверждено, что в 2023 году мы приступим к капитальному ремонту дома культуры, мы в программе «Культура России»», - сказал Владимир Смолин.Жители села Большой Куналей по достоинству оценили те изменения, которые произошли за последний год.«Сегодня историческое событие в нашем селе. Дорога – это дорога жизни для наших жителей и автомобилистов. На моем веку это третий мост, и я надеюсь, он будет хотя и последним (в моей жизни), но простоит 100 лет. Пусть наши внуки, дети ходят по этому мосту. Получив этот мост и дорогу, мы должны оправдывать высокое звание нашего села. Так как наше село носит название «Самое красивое село в России». У нас теперь и церковь, ранее она была в каком-то там здании, спортивный зал и все остальное – это говорит о том, что село живет и будет жить», - сказал старожил села, ветеран Георгий Филатов.Фото: egov-buryatia.ru