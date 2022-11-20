Первый в Бурятии зерносушильный комплекс запустили в Тарбагатайском районе

В Бурятии состоялось открытие современного зерносушильного комплекса в хозяйстве ООО «Куйтунское», находящегося вблизи села Куйтун Тарбагатайского района. Комплекс рассчитан на хранение 4 000 тонн зерна, зернобобовых и масленичных культур, сообщили в пресс-службе правительства республики.Строительство комплекса по переработке, сушке и хранению зерна - это инвестиционный проект, реализуемый ООО «Куйтунское» при поддержке государства. Предприятие занимается выпуском зерна и семян, а также разведением племенного скота и производством мяса.«Это единственный такой комплекс в республике. Первый пусковой этап рассчитан на 2 тыс тонн зерна, всего проектная мощность – 4 тыс тонн. Проект по зернохранилищу стал возможен при государственной поддержке: 50 % стоимости оборудования субсидировано за счёт мер господдержки, заёмные средства проконтрактированы нашим Гарантийным фондом, что позволило выдать банку кредит на более выгодных условиях. В итоге всё вместе, в первую очередь, инициатива самих фермеров, позволили реализовать такой проект, который повышает качество зерна, повышает его стоимость. Надо чтобы подобных проектов у нас было больше, будем продолжать помогать людям, будем продолжать выделять деньги», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Напомним, после сбора урожая зерновых необходимо снять с них излишек влажности. Важно, чтобы технология сушки зерна обеспечивала минимальное его травмирование, а также гарантировала правильный режим сушки, который позволит получить физиологическое дозревание и улучшение качества зерна.«Этот комплекс мощностью 4000 тонн лишь только хранения. Он может вдвое и втрое больше перерабатывать, очищать и сушить зерно не только для нужд самого предприятия, но также им могут воспользоваться и другие близлежащие хозяйства. И когда мы говорим, что надо переходить на более высокорентабельные культуры, такие как рапс, конопля и т.д., у которых более высокие требования по хранению, по влажности, по очистке семян, я думаю, этот комплекс успешно справится с задачей», - рассказывает зампред правительства – министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев.Тарбагатайский район является одним из ведущих районов Бурятии, занимающихся выращиванием зерновых культур. Хлеборобы заинтересованы в качественном хранении своего урожая. Подобные установки позволяют решить проблему сохранности урожая, а также создать рабочие места в сельской местности.«Строительство такого комплекса пришло из необходимости. У нас с каждым годом меняется климат, и с приходом осени у нас то снег, то сырость, особенно в прошлом году, когда мы из-за большой влажности потеряли много урожая. На нашем предприятии работает 16 человек, все они местные жители, работают у нас круглый год», - сказал директор ООО «Куйтунское» Григорий Мясников.Фото: egov-buryatia.ru