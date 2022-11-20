Петр Мордовской: Бурятия объединилась

Недавно в Бурятии завершился этап частичной мобилизации. Однако на этом работа республики по поддержке спецоперации и ее участников не остановилась. О том, чем республика помогает фронту и как власти справляются со своими обязанностями в новых условиях, рассказал зампред правительства Бурятии Петр Мордовской.- Условия для нас совершенно новые. Мы работаем по принципу «все для фронта, все для победы». Республиканские власти, органы местного самоуправления действительно делают все возможное. Хотя, конечно, предстоит еще много работы.Во-первых, мы помогаем нашим ребятам, закупая для них все необходимое. Есть норматив: ряд позиций, например, по оборудованию для Вооруженных Сил, не предусмотрен. Поэтому мы приобретаем их сами: это квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения.Приобретаем это за счет бюджета. Но, кроме того, помогают жители республики: перечисляют однодневные заработки, приносят многое от себя. Например, бабушка принесла газовый баллончик, и за это ей спасибо.Наши граждане, ТОСы сегодня стараются помочь всем, чем могут. Шьют балаклавы, спальники, пятиточечники, наколенники, термобелье – все, что могут, все, что необходимо в зоне спецоперации.У нас никогда не было такого единения, и в нашей стране, и в нашей республике, как в период проведения специальной военной операции. Все едины.- Роль волонтерского движения трудно переоценить. Оно начинается с сельских поселений. Сбор сегодня ведется на поселенческом, районном, межрайонном, республиканском уровне. Также волонтеры отправляются на территории, приближенные к зоне специальной военной операции. Это населенные пункты Ростовской области, Крыма, Севастополя. Работают наши волонтеры и в Москве – ухаживают за ранеными и т. д.- Для людей, кто вносит свой посильный вклад, должна быть абсолютная прозрачность – куда эти деньги направлены. АНО «Содействие» - это не правительственная организация, но, тем не менее, она контролируется нами. Аккумулируются туда также все пожертвования нашего бизнеса. Существенная помощь приходит от наших торговых сетей, граждан. И мы создали фонд, за счет которого приобретаем бронежилеты, спальники, сапоги, удобную обувь, нательное белье, пятиточечники, наколенники, рации и т. д. При этом учитывается мнение и самих военнослужащих, которые к нам обращаются и говорят, чего не хватает.Сегодня у нас создана группа по приемке товаров. Комиссионно мы смотрим качество товаров, даем посмотреть военным, потому что они знают, какие характеристики важны в зоне спецоперации. И только потом подписываем акт приемки-передачи того или иного оборудования и экипировки. Все прозрачно, все ясно. Любой человек может задать нам вопрос, и мы отчитаемся за каждую копейку.Организация «Добродом» создана для сбора гуманитарной помощи со всей республики. Есть муниципальные подразделения «Добродома», которые, минуя наш, республиканский уровень, могут отправить собранную на их территории помощь напрямую бойцам в зону СВО.Все, что мы приобретаем, концентрируем на базе республиканского центра «Добродом». И, в зависимости от потребностей, от заявок со стороны военнослужащих, направляем в зону спецоперации. В конце октября мы направили три тонны гуманитарной помощи. И сбор помощи продолжается. Принимаем все, кроме скоропортящихся продуктов.- Прежде всего каждому военнослужащему предоставляется единовременная выплата – 150 тыс. рублей. Более 690 млн рублей на это запланировано из республиканского бюджета.Также все семьи военнослужащих, кто проживает в частном доме, могут получить бесплатные дрова. Сначала мы сделали только для тех, кто прописан, из-за чего было много обращений. Сейчас мы поменяли условия и бесплатные дрова стали доступны всем семьям мобилизованных. Если местная администрация подтверждает, что такой-то гражданин проживает по этому адресу и ему необходимы дрова или уголь, то он их получит.На сегодня более 3,5 тыс. граждан изъявили желание получить дрова. Практически более 70% граждан уже обеспечено бесплатным топливом. Это большая поддержка для жителей. На северах - 20 кубических метров дров на семью, в остальных муниципальных образованиях – 10 кубических метров на семью. Оказывается помощь по колке дров – волонтеры-добровольцы этим занимаются.Кроме того, предусмотрено зачисление в дошкольные и общеобразовательные организации во внеочередном порядке. Есть бесплатная юридическая помощь для семей военнослужащих. Ее оказывает наш государственно-правовой комитет. Зачисление в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении республики. Оплата за обучение происходит из республиканского бюджета.Также есть социальная выплата на приобретение жилых помещений лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшим участие в СВО.Но этим наша поддержка не ограничивается. Если люди к нам обращаются с какими-то проблемами, мы всегда стараемся помочь.На уровне поселений также происходит работа по поддержке семей участников СВО. Некоторые главы поселений занимаются изготовлением социального паспорта на каждую такую семью: фамилия, имя, отчество, количество детей, какая помощь требуется, какая уже оказана.Много идет обращений по мобилизованным, мы все их стараемся рассматривать в течение суток. По добровольцам – это двое суток, потому что там бывает сложнее провести проверку. В любом случае мы стараемся сделать это как можно быстрее, понимая, что люди ждут.Мы решаем вопросы в ежедневном режиме. Завтра, например, я встречаюсь в режиме ВКС с семьями мобилизованных из Баргузинского района. Будет военком, министр социальной защиты населения. Разъясним людям информацию по их обращениям.- Прежде всего хочу сказать, что я проводил много своих родственников, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Кроме того, мой подчиненный, начальник отдела, офицер полиции в отставке, ушел добровольцем – улетел в зону специальной военной операции. Сам изъявил желание. Его поставили сейчас командиром роты. Я спрашивал его: «Для чего тебе это?». Он говорит: «Я не могу оставаться в стороне». Это показатель ответственности людей. Он не ждал повестки, сам изъявил желание и пошел.Конечно, помимо этого, регулярно встречаюсь с нашими ребятами. Недавно я был на станции Дивизионная, где проходит боевое слаживание наша 5-я отдельная танковая бригада.Много, конечно, вопросов, но настрой у ребят замечательный. Я многих ребят провожал, беседовал с ними. Конечно, за них переживают их родные и близкие, мы за них переживаем. Но настрой замечательный. Все верят, что мы обязательно победим. Они видят поддержку государства в лице президента страны, правительства России, правительства Бурятии, главы республики – он переживает за каждого военнослужащего.Когда мы вместе – мы сила. Они настоящие герои. Конечно, мы понимаем, что вернутся не все. Рано или поздно закончится специальная военная операция. Отгремят залпы, салюты. Но память о людях, которые не вернулись, останется. Как мы помним ветеранов Великой Отечественной войны, так мы будем помнить и ребят, не вернувшихся со специальной военной операции. Это наши новые герои.Сейчас самое главное, что Бурятия объединилась: и власть, и бизнес, и общественность, и жители – все сплотились ради нашей победы. Это очень важно. Это, наверное, самая важная составляющая победы – когда все вместе.Фото: egov-buryatia.ru