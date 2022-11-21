Зампред правительства Бурятии остался доволен ремонтом соцобъектов в ДНР

«Встретился с местными подрядными организациями. Они рассказали о результатах ремонтно-восстановительных работ, которые были намечены на 2022 год в ходе соглашения между Республикой Бурятия и администрацией Старобешевского района ДНР. Побывал в нескольких населенных пунктах: Комсосмольское, Старобешево, Новый Свет, Кумачово и оценил ход проведенных работ на всех объектах: школы, детские сады, жилые дома и другие социально-значимые объекты», - рассказал зампред.





Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил Старобешевский район ДНР, шефство над которым ранее взяла республика. Здесь завершается ремонт различных социальных объектов.В частности, Евгений Луковников посмотрел, как отремонтировали школы. Так, в Старобешевской школе №1 проведен капитальный ремонт сразу в двух корпусах здания: для младших и старших классов, облагорожена пришкольная территория. Основные работы были выполнены к началу учебного года.«На сегодня здесь полностью отремонтирована кровля: уложена металочерепица, проведены гидроизоляция и огнезащитная обработка. В корпусе для младших классов фасад здания полностью обшит металосайдингом. Сейчас завершаются работы по укладке асфальта на пришкольной территории и ремонт крыльца аварийного выхода в корпусе младших классов. Отмечу, что школа построена в 1950-х годах, капитальный ремонт в ней не проводился ни разу», - сообщил Евгений Луковников.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм