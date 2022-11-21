Общество 21.11.2022 в 09:36
Зампред правительства Бурятии остался доволен ремонтом соцобъектов в ДНР
Евгений Луковников посетил Старобешевский район, шефство над которым взяла республика
Текст: Константин Воронов
Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников посетил Старобешевский район ДНР, шефство над которым ранее взяла республика. Здесь завершается ремонт различных социальных объектов.
В частности, Евгений Луковников посмотрел, как отремонтировали школы. Так, в Старобешевской школе №1 проведен капитальный ремонт сразу в двух корпусах здания: для младших и старших классов, облагорожена пришкольная территория. Основные работы были выполнены к началу учебного года.
«На сегодня здесь полностью отремонтирована кровля: уложена металочерепица, проведены гидроизоляция и огнезащитная обработка. В корпусе для младших классов фасад здания полностью обшит металосайдингом. Сейчас завершаются работы по укладке асфальта на пришкольной территории и ремонт крыльца аварийного выхода в корпусе младших классов. Отмечу, что школа построена в 1950-х годах, капитальный ремонт в ней не проводился ни разу», - сообщил Евгений Луковников.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм
«Встретился с местными подрядными организациями. Они рассказали о результатах ремонтно-восстановительных работ, которые были намечены на 2022 год в ходе соглашения между Республикой Бурятия и администрацией Старобешевского района ДНР. Побывал в нескольких населенных пунктах: Комсосмольское, Старобешево, Новый Свет, Кумачово и оценил ход проведенных работ на всех объектах: школы, детские сады, жилые дома и другие социально-значимые объекты», - рассказал зампред.
В частности, Евгений Луковников посмотрел, как отремонтировали школы. Так, в Старобешевской школе №1 проведен капитальный ремонт сразу в двух корпусах здания: для младших и старших классов, облагорожена пришкольная территория. Основные работы были выполнены к началу учебного года.
«На сегодня здесь полностью отремонтирована кровля: уложена металочерепица, проведены гидроизоляция и огнезащитная обработка. В корпусе для младших классов фасад здания полностью обшит металосайдингом. Сейчас завершаются работы по укладке асфальта на пришкольной территории и ремонт крыльца аварийного выхода в корпусе младших классов. Отмечу, что школа построена в 1950-х годах, капитальный ремонт в ней не проводился ни разу», - сообщил Евгений Луковников.
Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм
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