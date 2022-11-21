Бурятский скульптор вновь украсил Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге на улице Гранитной, 10 в минувшие выходные в торжественной обстановке открылась мемориальная доска Юрию Валентиновичу Кнорозову, чьё имя знает каждый школьник в Мексике и Гватемале. В Петербурге решили увековечить память о знаменитом этнографе, расшифровавшем письменность майя. Мероприятие было приурочено 100-летию со дня рождения этнографа, сообщили в минкультуры Бурятии.Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Ученый, историк, этнограф, лингвист расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Его увлеченность письменностью началась в 1939 году - после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук.Ученый уверял, что на главную идею, как подходить к древним письменам, его натолкнула кошка Ася. Наблюдая, как она учит котят ловить мышей, ученый сделал выводы, которые впоследствии легли в основу статьи «К вопросам о классификации сигнализации».После окончания МГУ Кнорозов переехал в Ленинград и 1 января 1959 года поступил на работу младшим научным сотрудником в отдел народов Средней Азии Музея этнографии народов СССР. В 1975 году опубликовал полный перевод имеющихся рукописей майя. За эту работу он был награжден Государственной премией СССР.«Композиция мемориальной доски представляет из себя стеклянный портрет, как бы символ из XXI века к прошлому на фоне этого календаря ацтеков майя, этой древности. И это такой путь в будущее», - рассказал автор, наш земляк, выдающийся и талантливый скульптор Вячеслав Бухаев.Министерство культуры Бурятии поздравляет Вячеслава Борисовича с очередной творческой победой и желает новых идей, вдохновения и крепкого здоровья.Вячеслав Борисович Бухаев - архитектор и скульптор, действительный член Российской академии художеств, Международной академии архитектуры, Академик Нью-Йоркской академии наук, Народный художник Бурятии.Учился и жил в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии. В 1963 году окончил среднюю школу в Улан-Удэ. Поступил в ЛИЖСА имени И. Е. Репина на архитектурный факультет, который окончил на «отлично».В 1971–1988 годах работал архитектором, затем главным архитектором проектов в «Ленпроекте». В 1988–1991 годах работал в Художественном фонде РСФСР. С 1991 года руководит персональной творческой мастерской.Несмотря на архитектурное образование, Вячеслав Борисович больше известен своими скульптурными работами. Автор мемориальных досок более чем в 50 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне. Архитектор многих памятников в России, Европе и США.Среди известных работ Бухаева — памятник Анне Ахматовой, мемориал «Партизанская слава» (Государственная премия 1978 года), а также «Чижик-Пыжик», «Нос майора Ковалёва» (совместно с Резо Габриадзе), памятник Чернобыльской катастрофе (Санкт-Петербург).Вячеслав Бухаев многие годы работает с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Из совместной работы наиболее известны памятник Петру I (1991), памятник жертвам политических репрессий (1995), скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001), а также памятник архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга (1995). Работы Вячеслава Бухаева есть и в Улан-Удэ: памятник жертвам политических репрессий, памятник маршалу К.Рокоссовскому, мемориал «Подвигу врачей» и др.Фото: minkultrb.ru