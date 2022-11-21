Общество 21.11.2022 в 11:08
Бурятский скульптор вновь украсил Санкт-Петербург
Вячеслав Бухаев стал автором доски этнографу Юрию Кнорозову, расшифровавшему письменность майя
Текст: Номер один
В Санкт-Петербурге на улице Гранитной, 10 в минувшие выходные в торжественной обстановке открылась мемориальная доска Юрию Валентиновичу Кнорозову, чьё имя знает каждый школьник в Мексике и Гватемале. В Петербурге решили увековечить память о знаменитом этнографе, расшифровавшем письменность майя. Мероприятие было приурочено 100-летию со дня рождения этнографа, сообщили в минкультуры Бурятии.
Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Ученый, историк, этнограф, лингвист расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Его увлеченность письменностью началась в 1939 году - после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук.
Ученый уверял, что на главную идею, как подходить к древним письменам, его натолкнула кошка Ася. Наблюдая, как она учит котят ловить мышей, ученый сделал выводы, которые впоследствии легли в основу статьи «К вопросам о классификации сигнализации».
После окончания МГУ Кнорозов переехал в Ленинград и 1 января 1959 года поступил на работу младшим научным сотрудником в отдел народов Средней Азии Музея этнографии народов СССР. В 1975 году опубликовал полный перевод имеющихся рукописей майя. За эту работу он был награжден Государственной премией СССР.
«Композиция мемориальной доски представляет из себя стеклянный портрет, как бы символ из XXI века к прошлому на фоне этого календаря ацтеков майя, этой древности. И это такой путь в будущее», - рассказал автор, наш земляк, выдающийся и талантливый скульптор Вячеслав Бухаев.
Министерство культуры Бурятии поздравляет Вячеслава Борисовича с очередной творческой победой и желает новых идей, вдохновения и крепкого здоровья.
Вячеслав Борисович Бухаев - архитектор и скульптор, действительный член Российской академии художеств, Международной академии архитектуры, Академик Нью-Йоркской академии наук, Народный художник Бурятии.
Учился и жил в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии. В 1963 году окончил среднюю школу в Улан-Удэ. Поступил в ЛИЖСА имени И. Е. Репина на архитектурный факультет, который окончил на «отлично».
В 1971–1988 годах работал архитектором, затем главным архитектором проектов в «Ленпроекте». В 1988–1991 годах работал в Художественном фонде РСФСР. С 1991 года руководит персональной творческой мастерской.
Несмотря на архитектурное образование, Вячеслав Борисович больше известен своими скульптурными работами. Автор мемориальных досок более чем в 50 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне. Архитектор многих памятников в России, Европе и США.
Среди известных работ Бухаева — памятник Анне Ахматовой, мемориал «Партизанская слава» (Государственная премия 1978 года), а также «Чижик-Пыжик», «Нос майора Ковалёва» (совместно с Резо Габриадзе), памятник Чернобыльской катастрофе (Санкт-Петербург).
Вячеслав Бухаев многие годы работает с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Из совместной работы наиболее известны памятник Петру I (1991), памятник жертвам политических репрессий (1995), скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001), а также памятник архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга (1995). Работы Вячеслава Бухаева есть и в Улан-Удэ: памятник жертвам политических репрессий, памятник маршалу К.Рокоссовскому, мемориал «Подвигу врачей» и др.
Фото: minkultrb.ru
Юрий Валентинович Кнорозов родился 19 ноября 1922 года. Ученый, историк, этнограф, лингвист расшифровал письменность майя и стал основателем советской школы майянистики. Его увлеченность письменностью началась в 1939 году - после поступления на исторический факультет Харьковского университета. Кнорозов приступил к дешифровке в 1945 году, а в 1955 году был допущен к защите кандидатской диссертации и показал комиссии свои наработки. Благодаря научной работе ему присвоили докторскую степень, минуя степень кандидата наук.
Ученый уверял, что на главную идею, как подходить к древним письменам, его натолкнула кошка Ася. Наблюдая, как она учит котят ловить мышей, ученый сделал выводы, которые впоследствии легли в основу статьи «К вопросам о классификации сигнализации».
После окончания МГУ Кнорозов переехал в Ленинград и 1 января 1959 года поступил на работу младшим научным сотрудником в отдел народов Средней Азии Музея этнографии народов СССР. В 1975 году опубликовал полный перевод имеющихся рукописей майя. За эту работу он был награжден Государственной премией СССР.
«Композиция мемориальной доски представляет из себя стеклянный портрет, как бы символ из XXI века к прошлому на фоне этого календаря ацтеков майя, этой древности. И это такой путь в будущее», - рассказал автор, наш земляк, выдающийся и талантливый скульптор Вячеслав Бухаев.
Министерство культуры Бурятии поздравляет Вячеслава Борисовича с очередной творческой победой и желает новых идей, вдохновения и крепкого здоровья.
Вячеслав Борисович Бухаев - архитектор и скульптор, действительный член Российской академии художеств, Международной академии архитектуры, Академик Нью-Йоркской академии наук, Народный художник Бурятии.
Учился и жил в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии. В 1963 году окончил среднюю школу в Улан-Удэ. Поступил в ЛИЖСА имени И. Е. Репина на архитектурный факультет, который окончил на «отлично».
В 1971–1988 годах работал архитектором, затем главным архитектором проектов в «Ленпроекте». В 1988–1991 годах работал в Художественном фонде РСФСР. С 1991 года руководит персональной творческой мастерской.
Несмотря на архитектурное образование, Вячеслав Борисович больше известен своими скульптурными работами. Автор мемориальных досок более чем в 50 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне. Архитектор многих памятников в России, Европе и США.
Среди известных работ Бухаева — памятник Анне Ахматовой, мемориал «Партизанская слава» (Государственная премия 1978 года), а также «Чижик-Пыжик», «Нос майора Ковалёва» (совместно с Резо Габриадзе), памятник Чернобыльской катастрофе (Санкт-Петербург).
Вячеслав Бухаев многие годы работает с художником и скульптором Михаилом Шемякиным. Из совместной работы наиболее известны памятник Петру I (1991), памятник жертвам политических репрессий (1995), скульптурная композиция «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001), а также памятник архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга (1995). Работы Вячеслава Бухаева есть и в Улан-Удэ: памятник жертвам политических репрессий, памятник маршалу К.Рокоссовскому, мемориал «Подвигу врачей» и др.
Фото: minkultrb.ru