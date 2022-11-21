Установку общедомовых теплосчетчиков в Бурятии можно оплатить по-новому

В республике появился новый способ оплаты установки общедомовых теплосчетчиков. Он является, наверное, самым удобным для жильцов многоквартирных домов.Ранее способов было два. Первый - собственники квартир в доме скидываются деньгами, покупают счетчик и устанавливают в подвале дома. Второй - счетчик приобретает ресурсоснабжающая компания (например, ТГК-14), устанавливает и потом выставляет владельцам квартир счет к оплате.Но теперь стало возможным не платить «живыми» деньгами, а оплатить установку энергетиками теплосчетчика за счет экономии, полученной после начала его применения. Как известно, с началом использования теплосчетчика размер оплаты жильцов на потребленное тепло заметно падает.По итогам года эксплуатации появляется экономия, которая должна возвращаться энергетиками гражданам посредством перерасчета (годовая корректировка) сумм на их лицевых счетах. За счет вот этой экономии люди и могут погасить энергетикам стоимость оснащения их дома общедомовым теплосчетчиком. Дополнительных средств собирать не требуется.Как отмечает руководитель Госстройжилнадзора Бурятии Николай Павлюк, тот факт, что граждане будут оплачивать теплосчетчик за счет получившейся экономии, должен быть закреплен в договоре, который подписывается с энергетиками. От лица собственников квартир договор может подписать (и проследить, чтобы он соблюдался) уполномоченный человек, своего рода делегат. Его можно выбрать на общем собрании собственников. Хотя есть вариант, чтобы под таким договором подписались сами собственники (правда, этот вариант хлопотный).«Ресурсник не имеет права отказаться от заключения такого договора», - подчеркивают в Госстройжилнадзоре.Процесс оснащения домов общедомовыми теплосчетчиками идет в республике плохо. Хотя закон давно установил - если жильцы сами не его устанавливают, это должна сделать ресурсоснабжающая энергетическая компания. В Госстройжилнадзоре отмечают, что ресурсникам выгодно, если граждане оплачивают за отопление по нормативу, а не по фактическим показаниям общедомовых теплосчетчиков, когда люди начинают платить вполовину меньше, чем по нормативу.На данный момент из 2304 домов Улан-Удэ общедомовые теплосчетчики установлены на 1024 – то есть на 44 процентах. По Бурятии процент оснащенности равен 36.Фото: «Номер один»