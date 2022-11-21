Общество 21.11.2022 в 13:34

В Улан-Удэ сотни семей участников СВО получили уголь и дрова

Заявки продолжают поступать
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ сотни семей участников СВО получили уголь и дрова
В мэрию Улан-Удэ от родственников лиц, которые участвуют в спецоперации, поступило 424 заявления на получение твердого топлива. 389 из них уже были одобрены и переданы на доставку.

«По 324 заявлениям топливо уже доставлено. Дрова доставляются в объеме до 10 кубических метров. Или уголь - 3,81 тонны. Волонтеры занимаются колкой и складыванием дров - помощь оказана 25 семьям, еще 23 заявки в работе», - говорят в мэрии.

Перечень документов, которые должны предоставить родственники бойцов, невелик - паспорт, СНИЛС, а также документ, подтверждающий родство (Свидетельство о браке и т. д.). Заявление подается в свободной форме. Некоторые предоставляют также справку о мобилизации, но это не обязательно. После получения заявки на место выезжает проверочная комиссия. Конечно, делается запрос в военкомат.

Порядок обеспечения твердым топливом утвержден постановлением горадминистрации. Речь идет о лицах, попавших в армию по частичной мобилизации, вступивших по контракту в именной мотострелковый батальон «Байкал» и семьях этих лиц. Одни из основных предъявляемых требований - совместное проживание, ведение общего хозяйства и проживание в доме без централизованного отопления.

Более полную информацию можно получить в Улан-Удэ по телефону 21-62-24 в рабочие дни с 8:30 до 17:30. В пятницу до 16:15. От подачи заявления до доставки топлива проходит от недели. Пик заявок пришелся на октябрь.

Фото: «Номер один»
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мобилизация дрова

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