В Бурятии подорожали колбаса и мясо

Среди других продуктов из мяса стали дороже консервы мясные – на 24,1%, консервы мясные для детского питания – на 16%, фарш мясной – на 12,8%, пельмени, манты, равиоли – на 11,1%, печень говяжья – на 10,3%.





В октябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен на мясопродукты составил 108,8%, сообщает Бурятстат.По данным ведомства, за 10 месяцев этого года цены на мясо животных повысились на 8,5%, в том числе на говядину - на 17,5 %, баранину (кроме бескостного мяса) – на 17,1%, свинину бескостную – на 6,7%. Наблюдается снижение цен на свинину (кроме бескостного мяса) - на 2,7%.Менее всего подорожало мясо птицы - на 5%, в том числе окорочка куриные - на 5,2%, куры охлажденные и мороженые – на 4,8%.Индекс потребительских цен на колбасные изделия и продукты из мяса и птицы составил 107,7%. Более всего повысились цены на мясокопченности – на 14,4%, колбасу сырокопченую – на 9,7%, сосиски, сардельки – на 8,1%.Фото: «Номер один»