Общество 21.11.2022 в 16:45
Забайкалье продвинуло бурятский ёхор в «Антологию народной культуры»
В исполнении артистов театра «Амар сайн» танец вошел в сотню шедевров нематериальной культуры
Текст: Номер один
В Санкт-Петербурге завершился Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации», где презентовали издание «Антология народной культуры». В него вошли сто объектов нематериального культурного наследия народов России, включая танец «ёхор», сообщили в администрации Забайкальского края.
Для формирования антологии каждый регион представил один или несколько объектов, ценность который определил экспертный совет по нематериальному культурному наследию.
«Забайкалье представляли артисты театра «Амар сайн». При поддержке специалистов учебно-методического центра культуры и народного творчества они продемонстрировали традиции исполнения кругового танца «ёхор» у бурят. Работа была высоко оценена экспертами. Благодарю коллег за помощь», - рассказала директор Агинского национального театра «Амар Сайн» Оюна Дарижапова.
Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» объединил экспертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Впервые в работе форума принимали участие специалисты из Донецкого республиканского дома народного творчества и кино. Участники обсудили изучение и популяризацию этнокультурного достояния России и привлечение внимания к проблемам нематериального культурного наследия со стороны органов государственной власти и широкой общественности.
Как сообщал «Номер один», от Бурятии в анталогию вошла традиция почитания целебного источника.
Для формирования антологии каждый регион представил один или несколько объектов, ценность который определил экспертный совет по нематериальному культурному наследию.
«Забайкалье представляли артисты театра «Амар сайн». При поддержке специалистов учебно-методического центра культуры и народного творчества они продемонстрировали традиции исполнения кругового танца «ёхор» у бурят. Работа была высоко оценена экспертами. Благодарю коллег за помощь», - рассказала директор Агинского национального театра «Амар Сайн» Оюна Дарижапова.
Международный форум «Народная культура в XXI веке. Традиции и инновации» объединил экспертов из 40 регионов России, Казахстана и Белоруссии. Впервые в работе форума принимали участие специалисты из Донецкого республиканского дома народного творчества и кино. Участники обсудили изучение и популяризацию этнокультурного достояния России и привлечение внимания к проблемам нематериального культурного наследия со стороны органов государственной власти и широкой общественности.
Как сообщал «Номер один», от Бурятии в анталогию вошла традиция почитания целебного источника.
Фото: «Номер один»