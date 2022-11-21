Общество 21.11.2022 в 17:06
В Улан-Удэ объявлен фотоконкурс ко Дню матери
Авторы лучших фотографий получат призы
Текст: Иван Иванов
Горсовет Улан-Удэ совместно с региональной общественной приемной «Единой России» объявляет фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери.
Конкурс проводится в двух номинациях:
«Моя уникальная мама» (снимки, отражающие семейные ценности, традиции, домашние обычаи).
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (снимки, отражающие профессиональную деятельность мам).
При этом организаторы конкурса оставляют за собой право учредить дополнительную номинацию в конкурсе.
Требования к работам:
- на фотографиях обязательно должна быть изображена мама.
- допустимые размеры фото: 20х30 (формат А4). Предпочтительно распечатать снимок на фотобумаге.
- заполнить анкету участника (форма анкеты прилагается), количество работ от одного конкурсанта не ограничено.
Также важно на каждой работе с обратной стороны указать фамилию и имя автора.
Конкурсные работы необходимо предоставить в распечатанном виде в региональную общественную приемную партии в срок до 24 ноября 2022 г. по адресу: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.23, каб.15а, тел.: 21-62-60, 8-902-160-88-64.
По итогам конкурса 25 ноября организаторы проведут фотовыставку в Центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова, где авторы лучших фотографий получат призы. Награждение победителей фотоконкурса состоится в декабре (о дате и месте будет сообщено дополнительно).
Конкурс проводится в двух номинациях:
«Моя уникальная мама» (снимки, отражающие семейные ценности, традиции, домашние обычаи).
«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (снимки, отражающие профессиональную деятельность мам).
При этом организаторы конкурса оставляют за собой право учредить дополнительную номинацию в конкурсе.
Требования к работам:
- на фотографиях обязательно должна быть изображена мама.
- допустимые размеры фото: 20х30 (формат А4). Предпочтительно распечатать снимок на фотобумаге.
- заполнить анкету участника (форма анкеты прилагается), количество работ от одного конкурсанта не ограничено.
Также важно на каждой работе с обратной стороны указать фамилию и имя автора.
Конкурсные работы необходимо предоставить в распечатанном виде в региональную общественную приемную партии в срок до 24 ноября 2022 г. по адресу: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.23, каб.15а, тел.: 21-62-60, 8-902-160-88-64.
По итогам конкурса 25 ноября организаторы проведут фотовыставку в Центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова, где авторы лучших фотографий получат призы. Награждение победителей фотоконкурса состоится в декабре (о дате и месте будет сообщено дополнительно).