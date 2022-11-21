Общество 21.11.2022 в 17:06

В Улан-Удэ объявлен фотоконкурс ко Дню матери

Авторы лучших фотографий получат призы
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ объявлен фотоконкурс ко Дню матери
Горсовет Улан-Удэ совместно с региональной общественной приемной «Единой России» объявляет фотоконкурс, приуроченный ко Дню матери.

Конкурс проводится в двух номинациях:

«Моя уникальная мама» (снимки, отражающие семейные ценности, традиции, домашние обычаи).

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (снимки, отражающие профессиональную деятельность мам).

При этом организаторы конкурса оставляют за собой право учредить дополнительную номинацию в конкурсе.

Требования к работам:

- на фотографиях обязательно должна быть изображена мама.

- допустимые размеры фото: 20х30 (формат А4). Предпочтительно распечатать снимок на фотобумаге.

- заполнить анкету участника (форма анкеты прилагается), количество работ от одного конкурсанта не ограничено.

Также важно на каждой работе с обратной стороны указать фамилию и имя автора.

Конкурсные работы необходимо предоставить в распечатанном виде в региональную общественную приемную партии в срок до 24 ноября 2022 г. по адресу: Улан-Удэ, ул. Каландаришвили, д.23, каб.15а, тел.: 21-62-60, 8-902-160-88-64.

По итогам конкурса 25 ноября организаторы проведут фотовыставку в Центральной городской библиотеке им. И.К. Калашникова, где авторы лучших фотографий получат призы. Награждение победителей фотоконкурса состоится в декабре (о дате и месте будет сообщено дополнительно).
Теги
конкурс горсовет

Все новости

Житель Улан-Удэ пытался убить сожительницу
21.11.2022 в 17:41
В Улан-Удэ объявлен фотоконкурс ко Дню матери
21.11.2022 в 17:06
Забайкалье продвинуло бурятский ёхор в «Антологию народной культуры»
21.11.2022 в 16:45
Реконструкция Баргузинского тракта в Бурятии оказалась под угрозой срыва
21.11.2022 в 16:26
Замуровали, демоны!
21.11.2022 в 15:59
Бурятия сплотилась. Как женщины-волонтеры помогают воинам республики
21.11.2022 в 15:56
В Улан-Удэ мужчина упал с 4-го этажа
21.11.2022 в 15:18
В Бурятии подорожали колбаса и мясо
21.11.2022 в 15:03
Бывшего главврача Республиканской больницы в Улан-Удэ наградили медалью
21.11.2022 в 14:06
В Улан-Удэ сотни семей участников СВО получили уголь и дрова
21.11.2022 в 13:34
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 ноября

Читайте также
Забайкалье продвинуло бурятский ёхор в «Антологию народной культуры»
В исполнении артистов театра «Амар сайн» танец вошел в сотню шедевров нематериальной культуры
21.11.2022 в 16:45
Реконструкция Баргузинского тракта в Бурятии оказалась под угрозой срыва
Прокуратура запретила сплошные рубки леса в местах прохождения трассы
21.11.2022 в 16:26
Замуровали, демоны!
Транспортная реформа на перекрестке в районе Октября обернулась кошмаром для жителей проспекта 50-летия Октября
21.11.2022 в 15:59
Бурятия сплотилась. Как женщины-волонтеры помогают воинам республики
О том, что движет волонтерами, рассказала мать Героя России
21.11.2022 в 15:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru