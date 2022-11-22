«Онегин» едет в Бурятию

Художественный руководитель Бурятского государственного академического театра оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова удостоен российской национальной оперной премии «Онегин» как лучший музыкальный руководитель, сообщили в пресс0службе театра.Торжественная церемония награждения VII Национальной оперной премии «Онегин» прошла 20 ноября на исторической сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Премия была основана в 2016 году. За шесть предыдущих лет лауреатами премии стали более 60 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.В этом году оргкомитет премии получил 103 заявки. В шорт-лист вошли спектакли и исполнители из разных уголков России. Лучшим музыкальным руководителем признан Владимир Рылов.«Этот знак общественного признания вдохновляет, стимулирует, зовет к новым победам и свершениям. Вдвойне приятно, что этот музыкальный «оскар», премия «Онегин», присужден Бурятскому государственному академическому театру оперы и балета. Я горжусь своим коллективом, нашими спектаклями текущего репертуара, премьерами. Убежден, что в дальнейшем нам предстоит множество замечательных открытий», - поделился маэстро Владимир Рылов.Напомним, Владимир Алексеевич Рылов был назначен художественным руководителем Бурятского государственного академического театра оперы и балета в октябре 2021 года. За этот период под руководством маэстро состоялись громкие премьеры : одноактная опера «Алеко» Рахманинова и страницы оперы «Руслан и Людмила» Глинки (в концертном исполнении), спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста», первый бурятский рок-мюзикл «Бальжан Хатан» С. Жалцановой-Дмитриевой, опера «Иоланта» П.И. Чайковского в концертном исполнении. В мае 2022 года состоялся фестиваль классической и современной музыки «Возвращение‎».«От лица министерства культуры Бурятии и от себя лично сердечно поздравляю нашего маэстро с высокой наградой. С его приходом в репертуаре Бурятского театра оперы и балета появились новые постановки. Буквально на днях состоялась громкая премьера балета «Ромео и Джульетта» в постановке Лавровских, где музыкальным руководителем и дирижёром выступил Владимир Алексеевич. Благодарим нашего маэстро за тот огромный вклад, который он вносит в развитие культуры и и искусства в Бурятии , и с нетерпением ждем новых премьер», - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Владимир Рылов — лауреат Государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки (1984), народный артист Бурятской АССР (1989), заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, почетный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры, в 2010 году удостоен благодарности президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу, в 2022 году награжден медалью «Зa зacлyги пepeд Pecпyбликoй Бурятия».Фото: Елена Бледных