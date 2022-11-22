Жителя Улан-Удэ будут судить за убийство 11-летней давности

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, обвиняемого в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.Следствием установлено, что 4 июня 2011 года днем обвиняемый с несколькими приятелями, находясь на улице Рабочая Улан-Удэ, пришли домой к знакомому местному жителю, чтобы разобраться с ним из-за ранее произошедшего конфликта. После непродолжительной беседы обвиняемый вместе с одним из подельников стал избивать свою жертву.Сначала во дворе, а затем внутри жилища они нанесли мужчине множество ударов кулаками и ногами по голове и другим частям тела, причинив многочисленные травмы, опасные для жизни. После этого их компания скрылась с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спустя несколько недель он скончался в больнице.Подозреваемых не получилось задержать по «горячим следам», и они длительное время скрывались от следствия. В этот промежуток времени один из них скончался от заболевания. Лишь недавно удалось установить местонахождение и задержать его соучастника. В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com