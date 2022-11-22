Общество 22.11.2022 в 10:43

В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили кражу 100 тыс руб у иркутянина

Ночью в комнате отдыха железнодорожного вокзала его обокрал уроженец Бурятии

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили кражу 100 тыс руб у иркутянина
На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ к стражам магистралей обратился мужчина с заявлением о похищении  более 100 тысяч рублей. Полицейским пострадавший рассказал, что на ночь остановился в комнате отдыха железнодорожного вокзала. Пропажу денег обнаружил утром, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского  линейного управления МВД России на транспорте.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 57-летний уроженец Бурятии.

Оказалось, что задержанный остановился на ночь в той же комнате отдыха, что и пострадавший. Ночью мужчина вытащил деньги из кошелька, однако распорядиться ими не успел. Утром в комнату пришли сотрудники полиции и работники вокзала для выяснения обстоятельств кражи. Как признался сам задержанный, он испугался последствий и признался в содеянном. Деньги в полном объеме были изъяты и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело. УК РФ. Расследование продолжается.

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Теги
преступность кража задержание

Все новости

В Улан-Удэ спрос на новогодние корпоративы вырос на 120%
22.11.2022 в 11:13
Бродячих собак в Улан-Удэ будут ловить три бизнесмена
22.11.2022 в 10:57
В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили кражу 100 тыс руб у иркутянина
22.11.2022 в 10:43
В Улан-Удэ произошла вторая за сутки коммунальная авария
22.11.2022 в 10:37
В Улан-Удэ пропала бабушка, страдающая потерей памяти
22.11.2022 в 10:23
Три жителя Бурятии пострадали в ДТП с деревом
22.11.2022 в 10:15
Жителя Улан-Удэ будут судить за убийство 11-летней давности
22.11.2022 в 10:10
Стаж для оплаты больничных
22.11.2022 в 10:00
В Бурятии будут судить банду «черных лесорубов»
22.11.2022 в 09:58
В Бурятии появились 8 новых камер фиксации нарушений ПДД
22.11.2022 в 09:43
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 ноября

Читайте также
В Улан-Удэ спрос на новогодние корпоративы вырос на 120%
Эксперты Авито Услуг подсчитали, как компании и коллективы готовятся к сезону праздников
22.11.2022 в 11:13
Бродячих собак в Улан-Удэ будут ловить три бизнесмена
Все они уже имеют опыт по отлову безнадзорных животных
22.11.2022 в 10:57
Жителя Улан-Удэ будут судить за убийство 11-летней давности
Вместе с приятелями он до смерти избил местного жителя и долго скрывался от следствия
22.11.2022 в 10:10
Стаж для оплаты больничных
Как он влияет на размер выплаты?
22.11.2022 в 10:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru