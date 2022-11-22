В Улан-Удэ транспортные полицейские предотвратили кражу 100 тыс руб у иркутянина

На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ к стражам магистралей обратился мужчина с заявлением о похищении более 100 тысяч рублей. Полицейским пострадавший рассказал, что на ночь остановился в комнате отдыха железнодорожного вокзала. Пропажу денег обнаружил утром, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 57-летний уроженец Бурятии.Оказалось, что задержанный остановился на ночь в той же комнате отдыха, что и пострадавший. Ночью мужчина вытащил деньги из кошелька, однако распорядиться ими не успел. Утром в комнату пришли сотрудники полиции и работники вокзала для выяснения обстоятельств кражи. Как признался сам задержанный, он испугался последствий и признался в содеянном. Деньги в полном объеме были изъяты и возвращены владельцу.Возбуждено уголовное дело. УК РФ. Расследование продолжается.Фото: пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте