Общество 22.11.2022 в 10:57

Бродячих собак в Улан-Удэ будут ловить три бизнесмена

Все они уже имеют опыт по отлову безнадзорных животных
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Текст: Константин Воронов
Бродячих собак в Улан-Удэ будут ловить три бизнесмена
В Улан-Удэ определись с подрядчиками по отлову собак на 2023 год. Как сообщили в мэрии города, для непрерывного отлова бездомных животных подрядные организации приступят к работе с 11 декабря.

- Конкурсные процедуры проведены, контракты заключены. В настоящий момент подрядные организации готовятся к выполнению мероприятий в рамках субвенций на 2023 год. Согласно контрактам, подрядчики должны отловить 1721 особи, - сказал консультант отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.

В трех городских районах будут работать три подрядные организации: в Советском районе – ООО «ЦАСС» (тел. 37-83-13), в Железнодорожном – ИП Жихарева (тел. 67-92-92), в Октябрьском – ООО «Ананда» (тел. 62-19-99). Все эти предприниматели ранее уже занимались отловом безнадзорных животных в городе и имеют соответствующий опыт.

Напомним, на отлов бродячих собак в следующем году запланировано выделить более 33 млн рублей. Эта сумма была озвучена в конце октября в ходе совещания в городской администрации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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