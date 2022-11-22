Общество 22.11.2022 в 11:13

В Улан-Удэ спрос на новогодние корпоративы вырос на 120%

Эксперты Авито Услуг подсчитали, как компании и коллективы готовятся к сезону праздников
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В Улан-Удэ спрос на новогодние корпоративы вырос на 120%
Организацию корпоративов работодатели начинают еще осенью, чтобы заранее выбрать лучшие площадки, программу и сэкономить на мероприятии. В этом сезоне в поиске недорогих предложений компании и руководители коллективов активнее ищут подрядчиков на Авито — по России спрос на услуги по организации новогодних праздников на платформе вырос более чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. А в Улан-Удэ — на 120%..том году для многих работодателей праздник будет возможностью дополнительно поддержать сотрудников и позаботиться об их эмоциональном состоянии. Эксперты Авито Услуг проанализировали спрос и предложение на основные составляющие мероприятия.

Аренда помещения

Залы для проведения корпоративов традиционно бронируются заранее. Это закономерно привело к увеличению спроса на аренду помещений для корпоративов: залов, лофтов, студий и банкетных комплексов. С 1 октября этого года количество запросов на аренду площадок на Авито по всей стране увеличилось на 132% по сравнению с прошлым годом.

Стоимость аренды в среднем по стране стартует от 1 300 рублей в час. Цена сильно отличается в зависимости от площади помещения, его локации, оформления, количества посадочных мест и других факторов.

Трансфер

Для организации выездных праздников работодатели обращаются за услугами трансфера и аренды транспорта. Спрос в этой категории на Авито Услугах по всей стране вырос на 57% с начала октября по сравнению с прошлым годом. В Улан-Удэ рост спроса составил +64%.

Транспортные компании предлагают на Авито микроавтобусы и автобусы, рассчитанные на разное количество пассажиров. В среднем в Улан-Удэ средняя стоимость часа поездки составила 1000 рублей, финальная стоимость зависит от типа транспорта, дальности поездки или времени в пути.

Ведущий и программа

Также вырос спрос на услуги ведущих и составление программы мероприятия. Так, с начала октября количество запросов на услуги ведущих корпоративов с Авито по всей стране вырос более чем в 4,5 раза (+384%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Услуги ведущих стартуют в среднем по стране от 3 000 рублей в час и растут в зависимости от наполнения программы. В Улан-Удэ средняя цена составила 2200 рублей в час.

Фотограф и видеограф

Также работодатели по всей стране заранее бронируют фотографов и видеографов. В среднем по России на Авито Услугах спрос на фото- и видеосъемку новогодних корпоративов с октября по первые числа ноября в динамике год к году вырос на 165%.

Стоимость работы фотографа в среднем в Улан-Удэ начинается от 1000 рублей в час и растет в зависимости от уровня портфолио специалиста и продолжительности съемок.

Банкет и кейтеринг

Организация банкета остается важнейшей статьей расходов, от которой работодатели не готовы отказываться. Так, на Авито спрос на услуги кейтеринга на новогодние корпоративы с начала октября на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по всей России.

В среднем в Улан-Удэ стоимость банкета может начинаться от 1500 рублей на человека.

Фото: pixabay.com
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