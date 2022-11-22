Общество 22.11.2022 в 12:41
Бурятия возглавила ТОП-5 регионов-лидеров, строящих и ремонтирующих дороги
Минсельхоз России отобрал еще семь проектов ремонта сельских дорог в республике протяженностью более 33 км
Текст: Номер один
Минсельхоз России подвел итоги отбора проектов по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023-2024 годах. От Бурятии отобраны семь дорог, сообщил на своих страницах в мессенджерах глава республики Алексей Цыденов.
Общая протяженность отобранных дорог составляет 33,1 км, сумма вложений 423,9 млнруб. Всего по программе развития сельских территорий в Бурятии строится 58,1 км дорог с общим финансированием 850,5 млн руб. В 2023 году продолжится строительство части дорог к поселку Целинный в Еравнинском районе – 15 км и к селу Дархинтуй в Закаменском районе – 10 км.
Бурятия возглавляет ТОП-5 лидеров российских регионов, строящих и ремонтирующих дороги по этой программе: Бурятия – 58,1 км; Татарстан – 30,5 км; Воронежская область – 28,4 км; Башкортостан – 19,3 км; Орловская область – 17,3 км.
«Напомню, месяцем ранее минсельхозом России от нашей республики было отобрано шесть проектов строительства социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму 2,1 млрд руб. Надо отдать должное нашему республиканскому министерству сельского хозяйства за хорошую организацию работы с Минсельхозом России. Пусть наши села развиваются, а молодежь возвращается в село. Работаем!», - заключил Алексей Цыденов.
Он также привел список семи отобранных для ремонта дорог:
1. Дорога по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая, Рабочая в с. Выдрино – 8,2 км.
2. Дорога по улице Кирова в с. Бичура – 6,3 км.
3. Дорога Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай-Шибертуй в Бичурском районе – 6,0 км.
4. Дорога Бичура-Сахарный завод в Бичурском районе – 5,8 км.
5. Дорога по улице Ленина в с. Бичура – 4,5 км.
6. Дорога по улице Центральная с подъездом к школе и детсаду в у. Дутулур – 1,5 км.
7. Дорога ул. Крупской-Центр допобразования в г. Закаменск – 0,8 км.
Фото: Телеграм/А.Цыденов
Общая протяженность отобранных дорог составляет 33,1 км, сумма вложений 423,9 млнруб. Всего по программе развития сельских территорий в Бурятии строится 58,1 км дорог с общим финансированием 850,5 млн руб. В 2023 году продолжится строительство части дорог к поселку Целинный в Еравнинском районе – 15 км и к селу Дархинтуй в Закаменском районе – 10 км.
Бурятия возглавляет ТОП-5 лидеров российских регионов, строящих и ремонтирующих дороги по этой программе: Бурятия – 58,1 км; Татарстан – 30,5 км; Воронежская область – 28,4 км; Башкортостан – 19,3 км; Орловская область – 17,3 км.
«Напомню, месяцем ранее минсельхозом России от нашей республики было отобрано шесть проектов строительства социальных объектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» на сумму 2,1 млрд руб. Надо отдать должное нашему республиканскому министерству сельского хозяйства за хорошую организацию работы с Минсельхозом России. Пусть наши села развиваются, а молодежь возвращается в село. Работаем!», - заключил Алексей Цыденов.
Он также привел список семи отобранных для ремонта дорог:
1. Дорога по улицам Набережная, Трактовая, Верхняя Набережная, Коммунистическая, Рабочая в с. Выдрино – 8,2 км.
2. Дорога по улице Кирова в с. Бичура – 6,3 км.
3. Дорога Бичура-Новосретенка-Мотня-Гутай-Шибертуй в Бичурском районе – 6,0 км.
4. Дорога Бичура-Сахарный завод в Бичурском районе – 5,8 км.
5. Дорога по улице Ленина в с. Бичура – 4,5 км.
6. Дорога по улице Центральная с подъездом к школе и детсаду в у. Дутулур – 1,5 км.
7. Дорога ул. Крупской-Центр допобразования в г. Закаменск – 0,8 км.
Фото: Телеграм/А.Цыденов