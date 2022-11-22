На улице Ленина в Улан-Удэ вновь засияют яблони

Как сообщает Комитет городского хозяйства, светодиодными шапочками - гирляндами в виде сетки, которая крепится на дерево, будет украшено более 100 деревьев. Включение иллюминации ожидается после завершения монтажных работ в преддверии Нового года.





В Улан-Удэ городские электрики устанавливают и проверяют световую иллюминацию, благодаря которой «засияют» яблони на улице Ленина.Сверкающая яблоневая аллея впервые появилась в Улан-Удэ в 2019 году. Она протянулась от главной площади до ТРЦ «Форум». Светящиеся деревья создали теплую уютную атмосферу на центральной улице города.Фото: мэрия Улан-Удэ