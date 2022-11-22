Профсоюзы Бурятии собрали бойцам спецоперации сладкие посылки

В рамках гуманитарной акции «Своих не бросаем» в Объединение организаций профсоюзов поступил свежий мед из Селенгинского района из пасек Павлова В.Ф, Свирелкина М.Ф, Товпеко Л.Б, Ринчинова Д.Б, Гудкова Е.Г, а также - джем облепиховый от Халиулина И.А, сообщили в пресс-службе ООП РБ.Пчеловоды Селенгинской долины безвозмездно отправили нашим воинам, участвующим в спецоперации, душистый мед разных сортов, медово-пыльцевую пасту, а также - лечебный джем облепиховый. Мед и джем уже завтра волонтеры Бурятии повезут по месту назначения в город Джанкой в Крыму. Сладкий привет из Бурятии достанется всем нашим бойцам.Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия выражает огромную благодарность пчеловодам Селенгинского района, по зову души и сердца оказавшим гуманитарную помощь нашим воинам. Да, не оскудеет рука дающего!Фото: unsplash.com