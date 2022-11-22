Общество 22.11.2022 в 16:16

Почти 250 новых детских площадок построили в Бурятии в этом году

Республика получила 849 млн рублей из федерального бюджета на реализацию проекта «1000 дворов»
A- A+
Текст: Номер один
Почти 250 новых детских площадок построили в Бурятии в этом году
В Бурятии завершилось масштабное благоустройство по программе «1000 дворов». В этом году по всей республике построили 247 детских площадок. Сейчас на объектах проходит приемка работ. Проект реализуется по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, напомнили в минстрое Бурятии.

Новые игровые комплексы украсили как окраины, так и центральные улицы по всей республике. В 232 населённых пунктах благоустроили 247 новых детских площадок. Примечательно, что новые пространства подойдут для всех возрастных категорий: для представителей старшего поколения – беседки и тихие зоны, для детей и молодёжи – горки, качели, песочницы, спорткомплексы и воркаут.

«В рамках пилотного проекта «1000 дворов» в этом году в республике построено 247 современных детских площадок. По сравнению с другими регионами Дальнего Востока мы благоустроили самое большое количество пространств для игр и занятий спортом. Теперь игровые комплексы есть даже в небольших селах, где проживает всего 500 человек», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

На сегодняшний день работы на всех объектах завершены. На шести площадках Баргузинского района сейчас проходит приемка работ. В 2022 году на реализацию проекта «1000 дворов» Бурятия получила 849 млн рублей из  федерального бюджета.

Фото: минстрой Бурятии  

Теги
дети площадки строительство Бурятия

Все новости

Из Иркутска с 28 ноября запускаются чартерные рейсы в Паттайю
22.11.2022 в 17:08
«Одна донация может спасти три жизни»
22.11.2022 в 16:31
Почти 250 новых детских площадок построили в Бурятии в этом году
22.11.2022 в 16:16
В Улан-Удэ не будет новогоднего фейерверка и ледового городка
22.11.2022 в 16:03
Жителям Бурятии напомнили о важности подсчета калорий
22.11.2022 в 15:40
Жители села в Бурятии недовольны соседством с буддийским комплексом
22.11.2022 в 15:21
Профсоюзы Бурятии собрали бойцам спецоперации сладкие посылки
22.11.2022 в 15:14
Житель Бурятии выстрелил в родственника из самодельного пистолета
22.11.2022 в 14:24
В Бурятии сгорела старая «копейка»
22.11.2022 в 13:57
На улице Ленина в Улан-Удэ вновь засияют яблони
22.11.2022 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

Читайте также
Из Иркутска с 28 ноября запускаются чартерные рейсы в Паттайю
Цены на тайский курорт начали падать ещё до запуска программы
22.11.2022 в 17:08
«Одна донация может спасти три жизни»
Горсовет Улан-Удэ продолжает сдавать донорскую кровь
22.11.2022 в 16:31
В Улан-Удэ не будет новогоднего фейерверка и ледового городка
Сэкономленные средства направят на поддержку военнослужащих в зоне СВО
22.11.2022 в 16:03
Жителям Бурятии напомнили о важности подсчета калорий
Врач рассказал, как посчитать калории и научиться контролировать собственное питание
22.11.2022 в 15:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru