Почти 250 новых детских площадок построили в Бурятии в этом году

В Бурятии завершилось масштабное благоустройство по программе «1000 дворов». В этом году по всей республике построили 247 детских площадок. Сейчас на объектах проходит приемка работ. Проект реализуется по инициативе заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, напомнили в минстрое Бурятии.Новые игровые комплексы украсили как окраины, так и центральные улицы по всей республике. В 232 населённых пунктах благоустроили 247 новых детских площадок. Примечательно, что новые пространства подойдут для всех возрастных категорий: для представителей старшего поколения – беседки и тихие зоны, для детей и молодёжи – горки, качели, песочницы, спорткомплексы и воркаут.«В рамках пилотного проекта «1000 дворов» в этом году в республике построено 247 современных детских площадок. По сравнению с другими регионами Дальнего Востока мы благоустроили самое большое количество пространств для игр и занятий спортом. Теперь игровые комплексы есть даже в небольших селах, где проживает всего 500 человек», - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.На сегодняшний день работы на всех объектах завершены. На шести площадках Баргузинского района сейчас проходит приемка работ. В 2022 году на реализацию проекта «1000 дворов» Бурятия получила 849 млн рублей из федерального бюджета.Фото: минстрой Бурятии