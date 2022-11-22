Из Иркутска с 28 ноября запускаются чартерные рейсы в Паттайю

Пакетные туры в Паттайю будут доступны туристам из Иркутска и Бурятии с 29 ноября. С этого времени закрытая два половиной года назад в связи с пандемией Паттайя снова станет доступной для бурятских туристов.Отдохнуть в Паттайе жители Бурятии в декабре смогут за 60-80 тыс. рублей. Продолжительность отдыха – 10 ночей, отель 3*, тип питания – завтраки. На новогодние праздники туры реализуются дороже.Тем не менее, турагентства по продаже путёвок в Бурятии отмечают пока невысокий спрос на пляжный отдых, в связи с чем уже в декабре цены снизились примерно на 10%. И сегодня начали реализовываться в категории «горящих». Однако туроператоры предлагают туристам особо не надеяться на продолжение этой тенденции, поскольку количество самолётов, летающих за рубеж, сегодня ограничено западными санкциями.Перевозчиком на тайский курорт выступила авиакомпания Azur Air. Это уже третья авиакомпания, которая с ноября начала летать в Таиланд из Иркутска. Ранее Pegas Fly запустил рейсы до аэропорта Краби, а S7 Airlines - до Бангкока. Что касается улан-уланского аэропорта «Байкал», то он пока не интересен для чартерных туристических программ в Таиланд.Фото: pixabay.com