Общество 23.11.2022 в 10:28

Главный следователь Бурятии отчитался перед Александром Бастрыкиным

Вячеслав Сухоруков рассказал об итогах работы за 9 месяцев этого года
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Текст: Константин Воронов
Главный следователь Бурятии отчитался перед Александром Бастрыкиным
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание. В мероприятии приняли участие первый заместитель и заместители председателя СК России, руководители подразделений центрального аппарата, региональных следственных органов, ведомственных образовательных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе СК России, на совещании обсуждались итоги деятельности следственных подразделений за 9 месяцев 2022 года. Отмечая положительные результаты работы, Александр Бастрыкин подчеркнул, что в анализируемом периоде расследовано почти 56 тысяч тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в числе расследованных преступлений вырос. Благодаря принятым мерам увеличилась доля дел, расследование по которым завершено в срок до двух месяцев. Кроме того, удельный вес погашенного ущерба на стадии следствия показал устойчивую тенденцию к росту. Его размер составил почти 238 миллиардов рублей, также на имущество обвиняемых наложен арест стоимостью более 108 миллиардов рублей.

Александр Бастрыкин в целом положительно оценил работу следственных управлений СК России по Республике Мордовия, Приморскому краю и Тюменской области. Вместе с тем глава ведомства отметил недостатки в работе иных территориальных подразделений, в частности, следственных управлений по Республике Адыгея, Удмуртской и Чеченской республикам, Калининградской, Ленинградской, Липецкой и Рязанской областям, а также Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Глава ведомства обратил внимание руководителей следственных управлений СК России на значительный рост тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых мигрантами. В связи с этим Александр Бастрыкин поручил принять комплекс мер по повышению раскрываемости таких преступлений. Кроме того, глава ведомства отметил важность устранения процессуальных нарушений при рассмотрении сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел экстремистской и террористической направленности.

Председатель Следственного комитета обратил внимание руководителей следственных управлений на необходимость оперативного и эффективного реагирования на обращения и комментарии граждан в социальных медиа, подчеркнув значимость обратной связи с населением для получения объективной картины происходящего. Он добавил, что надлежит обеспечить регулярное проведение тематических личных приемов граждан и постоянный мониторинг интернет-пространства. «Каждый негативный комментарий должен получить соответствующий отклик наших сотрудников», - подчеркнул Александр Бастрыкин.

С докладами об итогах работы за 9 месяцев 2022 года выступили руководитель СУ СК России по Тамбовской области Александр Полшаков, руководитель СУ СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов, руководитель СУ СК России по Республике Бурятия Вячеслав Сухоруков и руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павел Выменец. Выступавшие озвучили результаты анализа проведенной работы на различных направлениях, обозначив причины допущенных недостатков и определив приоритетные векторы предстоящей деятельности. Глава ведомства поручил руководителям определить четкий алгоритм действий и принять надлежащие меры к улучшению ситуации на вверенном участке работы до окончания отчетного периода.

Фото: Следственный комитет России
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