Общество 23.11.2022 в 11:45

За коммунальщиками Улан-Удэ начали следить со спутников

Новая система позволила существенно сэкономить бюджетные деньги
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Текст: Константин Воронов
За коммунальщиками Улан-Удэ начали следить со спутников
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков ознакомился с системой спутникового мониторинга, которую впервые в этом году внедрили на Комбинате по благоустройству.

- По навигации мы видим, хватает ли песка, хватает ли бензина, на том ли участке находится машина. Она внедрялась не на пустом месте, а на уже созданной за последние три года базе: общие камеры, программное оборудование, опыт наших работников. Есть определенные результаты. Во-первых, увеличилась площадь убираемой территории, во-вторых, экономия по бензину. Результат положительный, как и для комбината, который экономит топливо, так и для наших горожан – свободная и качественная возможность проехать по нашим улицам и пройти по тротуару, – подчеркнул Игорь Шутенков.

Новый отдел спутникового мониторинга коммунальной техники внедрен в мае этого года на базе комбината по примеру Владивостока. Отдел создан без привлечения бюджетных средств – за счет заработанных денег комбината.

– Мы можем отследить – соблюден ли изначально заданный маршрут, где ездила техника, где включалась посыпка, щётка и т.д. Мы видим всю уборочную технику в онлайн–режиме. Сейчас на местах трудятся аналитики, которые прорабатывают маршруты, смотрят и сверяют выполнения задания. Затем все это сводится в общий отчёт, – рассказал директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.


Сотрудники отдела мониторинга отслеживают ситуацию для принятия оперативных мер. Например, если пескоразбрасыватель застрял в пробке и существует риск невыполнения плана, создания аварийной ситуации на дорогах, то в таких случаях можно попросить помощи у сотрудников ГИБДД.

За три месяца работы отдела спутникового мониторинга на топливе сэкономлено 3 млн рублей. В целом за сезон экономия ожидается в размере 5-6 млн рублей. В дальнейшем отдел планируют развивать и превратить его в Ситуационный центр.

Подготовка к зимнему периоду на комбинате началась еще ранней осенью и на сегодняшний день вся техника готова к зиме.

Это 89 единиц спецтехники: грейдеры, трактора-щетки, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, пескоразбрасыватели и самосвалы. Для подсыпки дорог подготовлен 21 пескоразбрасыватель разной емкости. Трудиться они будут круглосуточно. Каждую ночь дежурит от 5 до 7 машин. По метеоусловиям все машины выходят на дежурство.

– Запас крошки и песчано-гравийной смеси хватит на всю зиму. Базы загрузок распределены по трем районам, чтобы спецтехника, минуя пробки, максимально оперативно подсыпала улицы, – подчеркнул мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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коммунальщики

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