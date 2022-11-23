В Бурятии в маленьком селе насмерть замерзла четырехлетняя девочка

В Бурятии сегодня утром по пути в Кижингинскую центральную районную больницу скончалась 4-летняя девочка, которая ночью незамеченной вышла из дома в легкой одежде и провела несколько часов на улице. Действие низкой температуры привело к переохлаждению детского организма и смерти. С целью установления всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело и начато расследование, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, девочка проживала в небольшом селе в многодетной полной семье, в которой воспитывались пятеро несовершеннолетних детей. Их отец работал вахтовым методом и во время трагедии отсутствовал дома. Вечером 21 ноября мать уложила детей спать, после чего сама уснула в соседней комнате. Ночью, около двух часов, она проснулась, чтобы проверить малышей, и не обнаружила на своем месте 4-летнюю дочь.Женщина разбудила старших детей и кинулась вместе с ними на поиски. Чуть позже к ним присоединились соседи и другие местные жители. Лишь с рассветом удалось найти девочку. Она лежала возле забора одного из дворов, была одета в легкую демисезонную куртку, платье и сапожки. У ребенка наблюдались признаки переохлаждения. Сотрудники полиции на своем автомобиле повезли девочку навстречу машине скорой медицинской помощи, чтобы доставить в больницу. На полпути машины полиции и скорой встретились, но к этому моменту ребенок скончался.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия; назначены и проводятся соответствующие судебные экспертизы и исследования.Фото: СКР