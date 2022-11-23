Жителей Бурятии предупредили о надвигающемся циклоне

По данным синоптиков, 24 ноября влияние циклона принесет на большую часть республики снег. Утром и днем ожидается усиление северо-западного ветра до 15-19 м/с. На автодорогах возможны гололедица и накаты.Температура ночью по республике составит -15,-20, местами -24,-29, по Прибайкалью -9,-14, днем -5,-10, местами -13,-18.В Улан-Удэ утром и днем ожидается снег. Температура в городе ночью составит -15,-17, днем -5,-7 градусов.Фото: «Номер один»