Общество 23.11.2022 в 13:53

Жителей Бурятии предупредили о надвигающемся циклоне

Он принесет снег и сильный ветер
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Текст: Константин Воронов
Жителей Бурятии предупредили о надвигающемся циклоне
По данным синоптиков, 24 ноября влияние циклона принесет на большую часть республики снег. Утром и днем ожидается усиление северо-западного ветра до 15-19 м/с. На автодорогах возможны гололедица и накаты.

Температура ночью по республике составит -15,-20, местами -24,-29, по Прибайкалью -9,-14, днем -5,-10, местами -13,-18.

В Улан-Удэ утром и днем ожидается снег. Температура в городе ночью составит -15,-17, днем -5,-7 градусов.

Фото: «Номер один»
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