Общество 23.11.2022 в 16:15

В Бурятии мошенники все чаще кидают вновь испеченных «инвесторов»

Стоит остерегаться предложений лже-брокеров о быстром и легком заработке в Интернете
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В Бурятии мошенники все чаще кидают вновь испеченных «инвесторов»
Мошенничества под предлогом заработка на инвестировании набирают обороты в Бурятии, предупреждают сотрудники управления уголовного розыска республиканского МВД,сообщает пресс-служба ведомства.

При низком уровне финансовой грамотности населения злоумышленникам становится проще обмануть свою жертву. Схемы обмана с каждым годом становятся более изощренными, настолько, что не всегда даже опытный инвестор может определить, что связался с нечестным партнером. Большинство аферистов могут с легкостью управлять эмоциями своих жертв, играя на их страхе упустить отличную возможность получить легкие деньги. Оперируя терминами и громкими именами, они усыпляют бдительность местных жителей, заставляя их отдать свои сбережения в руки киберпреступников.  

Так, в начале ноября 44-летний житель Улан-Удэ стал жертвой подобного вида мошенничества. Желая увеличить свои накопленные денежные средства, он принял решение «пустить их в оборот» на одной из биржевых платформ. В сети Интернет мужчина нашел подходящую брокерскую фирму и, не проверив ее легитимность, вложил стартовый капитал в размере более 6 тысяч рублей. После звонка «представителя финансовой организации», убедившего его в том, что для осуществления сделок на биржевом рынке необходимо внести большую сумму, он перевел на указанный им счет еще свыше миллиона рублей, взятых в кредит. Однако вывести свои сбережения горожанину не удалось. Также, как и связаться, с лже-брокером.

По этому факту полицией возбуждено уголовное дело. А месяцем ранее, 7 октября, подобному обману подверглась 37-летняя жительница Муйского района. Она перечислила мошенникам около 2,5 млн рублей.

Отметим, в обоих случаях при желании потерпевших вывести деньги со счета мошенники под различными предлогами откладывали операцию, ссылаясь на высокие пошлины, недостаточную сумму на счету и другие причины.

За 10 месяцев текущего года на территории Бурятии зарегистрировано более 1 240 мошенничеств и свыше 1 100 краж денег с банковских счетов, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Несмотря на постоянно проводимую полицией в этом направлении профилактическую работу, люди, как правило, становятся жертвами наиболее типичных и распространенных мошеннических схем.  

Полиция Бурятии рекомендует: чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо проверять документацию компании, остерегаться предложений о быстром и легком заработке в Интернете, посетить тематические курсы прежде, чем совершать финансовые сделки. Проверить наличие у организации лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.

Не стоит открывать брокерский счет по ссылкам, которые присылают по почте или в мессенджерах. Любые подозрительные предложения необходимо игнорировать. Открывать счета лучше лично в офисе брокера или банка. Надежнее открыть счет на официальном сайте компании.

Фото: pixabay.com
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с 23 по 29 ноября

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