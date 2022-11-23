Председатель горсовета Улан-Удэ принял участие форуме женщин-матерей

В Закаменском районе прошел Х Форум женщин-матерей, посвященный Международному празднику «День матери». Мероприятие также приурочили к 95-летию Закаменского района и 15-летию региональной общественной организации «Женщины Бурятии».В форуме принял участие и председатель городского совета депутатов Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев. Он вручил награды четырем жительницам Закаменского района, которые приняли участие в акциях по пошиву военной экипировки для мобилизованных граждан, участвующих в специальной военной операции. Каждая из них еще и активистка местных ТОСов. Женщинам подарили дизайнерские платки.Также Чимит Бальжинимаев поздравил многодетную семью, где недавно родилась девочка, которая стала третьим ребенком в семье.- Прекрасное мероприятие, впервые присутствуем и торжественно вручаем награды. Это очень хорошее правило, которое соблюдается из года в год. Рады познакомиться со всеми. Рождение дочери – это прекрасно. Когда рождаются мальчики – это одно, а когда девочки – это совершенно другое. Хочу пожелать, чтобы она росла красивой, умной, здоровой и счастливой, чтобы радовала своих родителей, - сказал Чимит Бальжинимаев.На форуме работало множество тематических площадок, в том числе площадка «Здоровое питание как смысл жизни», где участники обсудили вопросы рационального пищевого поведения, формирование основ культуры приема пищи, были вовлечены в процесс приготовления простых, понятных и полезных блюд во время проведения мастер-классов.Фото: горсовет Улан-Удэ