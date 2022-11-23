Общество 23.11.2022 в 16:22
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия летнего оползня
Сейчас строители возводят на опасном участке подпорную стенку
Текст: Константин Воронов
На 156-м км трассы «Байкал» близ села Солзан Слюдянского района, где летом этого года произошел сход горной массы на проезжую часть, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», подрядчик уже вывез обвалившийся скальный грунт, демонтировал участок разрушенной подпорной стенки, выполнил планировку откосной части дороги и произвел устройство 800 кв.м нового асфальтобетонного покрытия.
«В настоящее время ведутся работы по восстановлению подпорной стенки и доведению конструктивных элементов сооружения до уровня установленных допустимых значений. Для обеспечения безопасности дорожного движения устроена объездная дорога, установлены временные ограждения, предупреждающие знаки и направляющие устройства. Движение автомобильного транспорта осуществляется по двум полосам без ограничений», - рассказали в «Южном Байкале».
Напомним, 16 июня на 156-м км федеральной трассы «Байкал» в результате обильных дождей сошел оползень. Дорожники сразу приступили к ликвидации последствий происшествия, однако в дальнейшем горные массы обваливались на дорогу еще несколько раз.
Фото: Упрдор «Южный «Байкал»
Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», подрядчик уже вывез обвалившийся скальный грунт, демонтировал участок разрушенной подпорной стенки, выполнил планировку откосной части дороги и произвел устройство 800 кв.м нового асфальтобетонного покрытия.
«В настоящее время ведутся работы по восстановлению подпорной стенки и доведению конструктивных элементов сооружения до уровня установленных допустимых значений. Для обеспечения безопасности дорожного движения устроена объездная дорога, установлены временные ограждения, предупреждающие знаки и направляющие устройства. Движение автомобильного транспорта осуществляется по двум полосам без ограничений», - рассказали в «Южном Байкале».
Закончить работы на участке планируют во второй декаде декабря этого года.
Напомним, 16 июня на 156-м км федеральной трассы «Байкал» в результате обильных дождей сошел оползень. Дорожники сразу приступили к ликвидации последствий происшествия, однако в дальнейшем горные массы обваливались на дорогу еще несколько раз.
Фото: Упрдор «Южный «Байкал»
Тегиремонт дороги