Общество 23.11.2022 в 16:22

На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия летнего оползня

Сейчас строители возводят на опасном участке подпорную стенку
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Текст: Константин Воронов
На трассе «Байкал» продолжают устранять последствия летнего оползня
На 156-м км трассы «Байкал» близ села Солзан Слюдянского района, где летом этого года произошел сход горной массы на проезжую часть, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщает Упрдор «Южный Байкал», подрядчик уже вывез обвалившийся скальный грунт, демонтировал участок разрушенной подпорной стенки, выполнил планировку откосной части дороги и произвел устройство 800 кв.м нового асфальтобетонного покрытия.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению подпорной стенки и доведению конструктивных элементов сооружения до уровня установленных допустимых значений. Для обеспечения безопасности дорожного движения устроена объездная дорога, установлены временные ограждения, предупреждающие знаки и направляющие устройства. Движение автомобильного транспорта осуществляется по двум полосам без ограничений», - рассказали в «Южном Байкале».

Закончить работы на участке планируют во второй декаде декабря этого года.


Напомним, 16 июня на 156-м км федеральной трассы «Байкал» в результате обильных дождей сошел оползень. Дорожники сразу приступили к ликвидации последствий происшествия, однако в дальнейшем горные массы обваливались на дорогу еще несколько раз.

Фото: Упрдор «Южный «Байкал»
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