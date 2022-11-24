Общество 24.11.2022 в 11:13

Морского пехотинца из Бурятии освободили из плена

Сейчас ему предстоит курс реабилитации и восстановления
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Текст: Константин Воронов
Морского пехотинца из Бурятии освободили из плена
Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, в рамках вчерашнего обмена пленными с Украиной в формате «35 на 35» был возвращен житель республики, который служил в морской пехоте во Владивостоке.

«Он уже позвонил маме, она живёт в Улан-Удэ. Сейчас ему предстоит курс реабилитации и восстановления. Очень надеюсь, что скоро и другие наши ребята вернутся из плена. Держу лично на контроле каждое обращение и стараюсь быть на связи с родными», - сообщила Юлия Жамбалова.

Фото: скриншот видео с Телеграм-канала Татьяны Москальковой
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