Морского пехотинца из Бурятии освободили из плена

Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, в рамках вчерашнего обмена пленными с Украиной в формате «35 на 35» был возвращен житель республики, который служил в морской пехоте во Владивостоке.«Он уже позвонил маме, она живёт в Улан-Удэ. Сейчас ему предстоит курс реабилитации и восстановления. Очень надеюсь, что скоро и другие наши ребята вернутся из плена. Держу лично на контроле каждое обращение и стараюсь быть на связи с родными», - сообщила Юлия Жамбалова.Фото: скриншот видео с Телеграм-канала Татьяны Москальковой