Общество 24.11.2022 в 11:13
Морского пехотинца из Бурятии освободили из плена
Сейчас ему предстоит курс реабилитации и восстановления
Текст: Константин Воронов
Как сообщила Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, в рамках вчерашнего обмена пленными с Украиной в формате «35 на 35» был возвращен житель республики, который служил в морской пехоте во Владивостоке.
«Он уже позвонил маме, она живёт в Улан-Удэ. Сейчас ему предстоит курс реабилитации и восстановления. Очень надеюсь, что скоро и другие наши ребята вернутся из плена. Держу лично на контроле каждое обращение и стараюсь быть на связи с родными», - сообщила Юлия Жамбалова.
Фото: скриншот видео с Телеграм-канала Татьяны Москальковой
«Он уже позвонил маме, она живёт в Улан-Удэ. Сейчас ему предстоит курс реабилитации и восстановления. Очень надеюсь, что скоро и другие наши ребята вернутся из плена. Держу лично на контроле каждое обращение и стараюсь быть на связи с родными», - сообщила Юлия Жамбалова.
Фото: скриншот видео с Телеграм-канала Татьяны Москальковой
Тегиспецоперация