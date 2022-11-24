Общество 24.11.2022 в 17:13

Жители поселка в Улан-Удэ смогут узаконить свои дома

Минобороны передало в муниципальную собственность участки в мкр.Дивизионный

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Текст: Лариса Ситник
Жители поселка в Улан-Удэ смогут узаконить свои дома

Радостную новость для жителей микрорайона Дивизионный сообщил в своем телеграм-канале сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Министерство обороны РФ передало в муниципальную собственность участки в районе ст. Дивизионная для оформления свыше 300 жилых домов.

«Жители пер. Школьный, ул. Огневая, ул. Интернациональная, ул. Школьная, ул. Войсковая, ул. Каменная смогут оформить свои участки в собственность бесплатно либо в аренду. Прием документов осуществляется в Комитете по управлению имуществом и землепользованию администрации города», - написал мэр.

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Напомним, вопрос о передаче земель на ст.Дивизионная в собственность Улан-Удэ тянулся долгие годы. Все это время люди жили здесь, не имея на то разрешительных документов, а проверяющие органы нередко выписывали штрафы и даже предписывали освободить занимаемые участки.

«Номер один» в своих публикациях неоднократно освещал  проблемы, с которыми сталкивались жители Дивизионной. Так, весной 2020 года жителей улицы Каменная встревожила группа людей, состоящая из представители танковой бригады и военных полицейских. Они заявили жителям улицы, что живут там незаконно и их дома снесут, если они будут препятствовать строительству военной дороги.

С такой же угрозой столкнулись и жители улиц Школьная и Войсковая – снос грозил 137 домам.

Жители названных улиц неоднократно принимали попытки узаконить свои участки, но всегда встречали отказы – у одних участок находился «в зоне естественного ландшафта, где размещение объектов индивидуального жилищного строительства не предусмотрено», другим отвечали, что передача в частную собственность земельных участков невозможна из-за нахождения земель в бессрочном пользовании у Минобороны РФ.

В 2016 году заместитель министра обороны РФ выразил согласие рассмотреть вопрос передачи земель военных городков в муниципальную собственность Улан-Удэ, однако в итоге этого не произошло «в связи с планированием дальнейшего использования указанных земельных участков в интересах воинских частей и организаций Восточного военного округа».

- Решение данной проблемы велось на протяжении многих лет, неоднократно проводились совещания на уровне главы республики, Уполномоченного по правам человека, Полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО. И вот, командная работа принесла результаты, - подытожил мэр.


Фото: "Номер один"

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земельный участок минобороны мэр Дивизионная

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