В Бурятии 62-летний пенсионер убил кулаками взрослого сына, будучи в состоянии аффекта

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего пенсионера, обвиняемого «убийство взрослого сына, совершенном в состоянии аффекта», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Оронгой Иволгинского района вместе с взрослым сыном, который злоупотреблял алкогольными напитками, систематически устраивал дома скандалы, оскорблял пожилого отца и не заботился о нем, хотя пенсионер являлся инвалидом и нуждался в постороннем уходе.Такая длительная психотравмирующая ситуация для пожилого мужчины разрешилась 10 апреля нынешнего года. Во время очередной семейной ссоры она привела к возникновению у него сильного душевного волнения. Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.В ходе предварительного следствия в отношении пенсионера была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой он в момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии аффекта, развивавшегося по кумулятивному типу на фоне длительной психотравмирующей ситуации, вызванной аморальным поведением сына.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»