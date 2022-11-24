Общество 24.11.2022 в 19:25
В Бурятии 62-летний пенсионер убил кулаками взрослого сына, будучи в состоянии аффекта
Сын пил, систематически скандалил, оскорблял пожилого отца и не заботился об инвалиде
Текст: Номер один
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего пенсионера, обвиняемого «убийство взрослого сына, совершенном в состоянии аффекта», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Оронгой Иволгинского района вместе с взрослым сыном, который злоупотреблял алкогольными напитками, систематически устраивал дома скандалы, оскорблял пожилого отца и не заботился о нем, хотя пенсионер являлся инвалидом и нуждался в постороннем уходе.
Такая длительная психотравмирующая ситуация для пожилого мужчины разрешилась 10 апреля нынешнего года. Во время очередной семейной ссоры она привела к возникновению у него сильного душевного волнения. Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия в отношении пенсионера была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой он в момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии аффекта, развивавшегося по кумулятивному типу на фоне длительной психотравмирующей ситуации, вызванной аморальным поведением сына.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Оронгой Иволгинского района вместе с взрослым сыном, который злоупотреблял алкогольными напитками, систематически устраивал дома скандалы, оскорблял пожилого отца и не заботился о нем, хотя пенсионер являлся инвалидом и нуждался в постороннем уходе.
Такая длительная психотравмирующая ситуация для пожилого мужчины разрешилась 10 апреля нынешнего года. Во время очередной семейной ссоры она привела к возникновению у него сильного душевного волнения. Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия в отношении пенсионера была назначена и проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, согласно которой он в момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии аффекта, развивавшегося по кумулятивному типу на фоне длительной психотравмирующей ситуации, вызванной аморальным поведением сына.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегипреступность убийство аффект