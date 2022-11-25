Более 300 пациентов прошли диагностику в новом центре ядерной медицины за первый месяц работы

В октябре этого года в Улан-Удэ начал работу центр ядерной медицины. С этого времени более трёхсот пациентов прошли в нем ПЭТ/КТ диагностику, среди них жители Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства республики.Цель работы центра - дать людям возможность получить лучшую диагностику в области онкологии, которую сегодня может предложить мировая медицина. Сегодня ПЭТ/КТ – самый информативный метод диагностики рака.Для жителей Бурятии высокотехнологичная диагностика ПЭТ/КТ проходит в рамках программы обязательного медицинского страхования - бесплатно. В ходе исследования врач получает полную информацию о состоянии всего организма пациента. Исследование позволяет выявить и оценить эффективность лечения, обнаружить метастазы, как региональные, так и отдаленные, определить стадию заболевания и первичный очаг опухолевого процесса. Чтением, описанием снимков в Центре ядерной медицины занимаются лучшие врачи-рентгенологи республики, а также ведущие врачи онкологи России. Благодаря ПЭТ/КТ исследованию онкологи и гематологи могут уже через 2-3 курса химиотерапии или приёма лекарств, достоверно определить, помогает ли назначенное лечение пациенту, и найти более эффективные для каждого случая методы борьбы с заболеванием.В центре можно получить диагностику уже на следующий день после обращения пациента.«Наш центр тесно взаимодействует с медицинским сообществом. Еженедельно центр посещают руководители медицинских организаций Бурятии, врачи онкологи, терапевты, хирурги. Специалисты ЦЯМУ знакомят с технологией исследования, возможностями диагностики, проводят консультации, отвечают на вопросы врачей, делятся знаниями», - отметил Кирилл Архипов, исполнительный директор ЦУентра ядерной медицины Улан-Удэ.Фото: egov-buryatia.ru