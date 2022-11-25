В Улан-Удэ перенесли пешеходный переход на улице Жуковского

В Улан-Удэ на улице Жуковского перенесли пешеходный переход выше по улице на несколько метров – ранее переход был расположен прямо на повороте с проспекта 50-летия Октября. Решение о переносе власти города приняли после анализа результатов введения новой схемы движения на площади Комсомольской.- В момент, когда горожане переходили дорогу по пешеходному переходу, автомобилям приходилось останавливаться в зоне перекрестка, из-за чего движение по перекрестку блокировалось. По поручению мэра был выполнен перенос пешеходного перехода. Ситуация на перекрестке заметно улучшилась, - сказал председатель Комитета по транспорту Юрий Ткачев.Кроме того, в ходе работ была выделена пешеходная зона, которая ранее отсутствовала.Напомним, для увеличения пропускной способности в следующем году власти города планируют перенести светофор и пешеходный переход с остановки «Бурятэнерго» выше перекрестка с улицей Чертенкова – это позволит автомобилям беспрепятственно уходить налево.Также в будущем предстоит работа по изменению организации движения на улице Коммунистической. Предлагается привести в соответствие автобусные остановки, сделать регулируемый пешеходный переход, запретить разворот автомобилей с улицы Балтахинова.Работы по оптимизации движения на площади Комсомольской и проспекту 50-летия Октября продолжатся в следующем году при капитальном ремонте дороги, сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ