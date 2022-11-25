В Бурятии на пожаре погиб человек

В Бурятии утром 24 ноября от оперативного дежурного центрального пункта пожарной связи поступила информация о том, что после пожара в доме на фермерской стоянке в 4 км от улуса Нурта Закаменского района местные жители обнаружили труп мужчины 1974 г.р. По предварительным данным, причиной смерти послужило отравление продуктами горения, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Пожарные подразделения не привлекались, так как обращения о возгорании, от жильцов и соседей, в пожарную охрану и на единый номер вызова экстренных служб «Система 112» не поступало. Произошло самозатухание пожара, в результате которого огнем повреждено одеяло на площади 1 кв. м.По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении. На месте работает следственно-оперативная группа.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС