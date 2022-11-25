В октябре годовая инфляция в Бурятии продолжила снижаться

Годовая инфляция в Бурятии замедляется с апреля этого года. В октябре она составила 14% (14,9% в сентябре). Одна из причин такой динамики — расширилось предложение на продовольственном рынке, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Банка России.«Увеличение посевных площадей и благоприятные погодные условия помогли нарастить объемы производства овощей открытого грунта в республике. За счет роста поставок местной продукции на региональные прилавки подешевели в годовом выражении картофель, свекла, капуста, морковь.В животноводстве сократились расходы на корма — увеличилось предложение зерновых и масличных культур на внутреннем рынке страны. Как следствие, уменьшились издержки не только в самом животноводстве, но и в перерабатывающих отраслях. Зерно, например, является одним из основных элементов кормовой базы в молочном скотоводстве. Снижение его стоимости привело к тому, что уменьшились годовые темпы роста цен на молоко, сметану, сливки, кисломолочные продукты, йогурт.Похожая ситуация и со сладостями: благодаря увеличению валового сбора сахарной свеклы в стране сократились расходы на сырье у компаний по производству сахара, а следом уменьшились издержки в производстве кондитерских изделий. Годовой рост цен на печенье, конфеты и пряники замедлился.Многие из фруктов в октябре стоили дешевле, чем год назад. Например, яблоки, груши, апельсины, виноград и лимоны. Из-за снятия ограничений на ввоз из ряда стран выросли объемы импортных поставок. К тому же, на юге страны собрали хороший урожай яблок», - комментирует заместитель управляющего Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России Виталий Пономарев.Годовая инфляция в Бурятии в октябре замедлилась до 14,01% после 14,9% в сентябре. При этом ее уровень оставался выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (12,25%) и в целом по России (12,63%). Замедление инфляции в регионе продолжили определять такие факторы, как расширение предложения на отдельных товарных рынках, ослабление давления со стороны издержек производителей, сдержанная потребительская активность в сегменте непродовольственных товаров.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 17,2% в октябре после 18,2% в сентябре.Сдержанная потребительская активность на фоне возросшей неопределенности определила замедление годового роста цен на широкий круг товаров длительного пользования. Например, на легковые автомобили, бытовую технику и электронику. На динамику цен вышеперечисленных товаров, помимо сдержанного спроса, также повлияло постепенное налаживание поставок за счет параллельного импорта. Прежде всего, это характерно для сегмента бытовой техники и электроники.Проведение длительных промоакций от производителей для стимулирования продаж отразилось на уменьшении годовых темпов прироста цен на парфюмерно-косметические товары.Благодаря увеличению предложения древесины на внутреннем рынке из-за ограничений на экспорт ускорилось снижение цен на пиломатериалы.Годовой прирост цен на услуги увеличился с 7,86% в сентябре до 8,53% в октябре. Основной вклад внесла динамика цен на услуги воздушного транспорта. Это связано с эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. В октябре 2021 года использование авиакомпаниями средств дальневосточной субсидии замедлило годовой рост цен на авиабилеты. В октябре текущего года продаж билетов в рамках данной субсидии не было. В результате замедлилось снижение цен на авиабилеты в годовом выражении.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в октябре 2022 года замедлилась до 12,25% после 12,68% в сентябре. При этом она осталась ниже, чем в целом по России (12,63%). Снижение годового темпа прироста цен на Дальнем Востоке произошло в основном из-за расширения предложения на отдельных товарных рынках и ослабления спроса на товары длительного пользования.Годовая инфляция в России продолжила снижаться и составила 12,63%. По прогнозу Банка России, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с будущего года на декабрь текущего годовая инфляция в 2022 году составит 12,0–13,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.Фото: Банк России