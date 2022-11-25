Общество 25.11.2022 в 17:08

Традиционная мясная ярмарка пройдет в Улан-Удэ 3-4 декабря

Для удобства горожан до шести увеличено количество мест проведения ярмарки  
A- A+
Текст: Номер один
Традиционная мясная ярмарка пройдет в Улан-Удэ 3-4 декабря
Ежегодная мясная ярмарка состоится в столице Бурятии 3-4 декабря. На ярмарке будет представлено мясо, мясопродукты, субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбная продукция от сельхозтоваропроизводителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Мясная ярмарка проводится с целью стабилизации цен на мясо и является традиционным мероприятием, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и других экологически чистых, свежих и качественных продуктов непосредственно от фермеров республики. В этом году для удобства жителей было увеличено количество мест проведения ярмарки до шести», - отмечают в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятия.

Администрацией Улан-Удэ определены следующие торговые площадки:

- ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
- Торговый комплекс «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
- Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
- Рынок «Народный» ТЦ «Первый» (Корабельная ул., 32);
- Торговая площадка сотых кварталах (ул. Бабушкина, 189);
- ООО «Табар» (мкр. Левый берег ул. Дорожная 30).

Заявки на участие в ярмарке от представителей сельских районов принимаются по телефонам: 8(3012) 55-29-68, 55-29-98.

Фото: egov-buryatia.ru
Теги
агро мясо ярмарка

Все новости

В Бурятии заработала программа льготного автокредитования для военнослужащих
28.11.2022 в 12:08
В Бурятии матерый уголовник украл кошелек у 86-летней пенсионерки
28.11.2022 в 12:03
Бурятия вот-вот перевыполнит план по приобретению квартир для сирот
28.11.2022 в 11:43
В Улан-Удэ мобилизованные ведут стрельбы из самоходок «Акация»
28.11.2022 в 11:41
В Бурятии Наушки и Селенгинск не получили паспорта готовности к отопительному сезону
28.11.2022 в 11:25
В Бурятии еще один водитель наехал на пешехода и скрылся
28.11.2022 в 10:29
В Бичуре чествовали лучших аграриев
28.11.2022 в 10:18
Женщина на «Лексусе» устроила лобовое ДТП в Бурятии
28.11.2022 в 10:08
Информация о ребенке на Госуслугах
28.11.2022 в 10:00
В Бурятии погиб водитель фуры
28.11.2022 в 09:59
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 ноября

Читайте также
В Бурятии заработала программа льготного автокредитования для военнослужащих
В ней участвуют все модели LADA и УАЗ, произведенные с 1 декабря 2021 года и стоимостью до 2 млн рублей

28.11.2022 в 12:08
Бурятия вот-вот перевыполнит план по приобретению квартир для сирот
Заключено уже 162 контракта на покупку
28.11.2022 в 11:43
В Улан-Удэ мобилизованные ведут стрельбы из самоходок «Акация»
Отрабатывается штурм опорного пункта условного противника и навыки применения гранат
28.11.2022 в 11:41
В Бурятии Наушки и Селенгинск не получили паспорта готовности к отопительному сезону
Однако чиновники ничего страшного в этом не видят
28.11.2022 в 11:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru