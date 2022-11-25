Традиционная мясная ярмарка пройдет в Улан-Удэ 3-4 декабря

Ежегодная мясная ярмарка состоится в столице Бурятии 3-4 декабря. На ярмарке будет представлено мясо, мясопродукты, субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбная продукция от сельхозтоваропроизводителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Мясная ярмарка проводится с целью стабилизации цен на мясо и является традиционным мероприятием, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и других экологически чистых, свежих и качественных продуктов непосредственно от фермеров республики. В этом году для удобства жителей было увеличено количество мест проведения ярмарки до шести», - отмечают в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятия.Заявки на участие в ярмарке от представителей сельских районов принимаются по телефонам: 8(3012) 55-29-68, 55-29-98.Фото: egov-buryatia.ru