Общество 25.11.2022 в 17:08
Традиционная мясная ярмарка пройдет в Улан-Удэ 3-4 декабря
Для удобства горожан до шести увеличено количество мест проведения ярмарки
Текст: Номер один
Ежегодная мясная ярмарка состоится в столице Бурятии 3-4 декабря. На ярмарке будет представлено мясо, мясопродукты, субпродукты, мясные полуфабрикаты и рыбная продукция от сельхозтоваропроизводителей Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Мясная ярмарка проводится с целью стабилизации цен на мясо и является традиционным мероприятием, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и других экологически чистых, свежих и качественных продуктов непосредственно от фермеров республики. В этом году для удобства жителей было увеличено количество мест проведения ярмарки до шести», - отмечают в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятия.
Администрацией Улан-Удэ определены следующие торговые площадки:
- ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
- Торговый комплекс «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
- Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
- Рынок «Народный» ТЦ «Первый» (Корабельная ул., 32);
- Торговая площадка сотых кварталах (ул. Бабушкина, 189);
- ООО «Табар» (мкр. Левый берег ул. Дорожная 30).
Заявки на участие в ярмарке от представителей сельских районов принимаются по телефонам: 8(3012) 55-29-68, 55-29-98.
Фото: egov-buryatia.ru
«Мясная ярмарка проводится с целью стабилизации цен на мясо и является традиционным мероприятием, на которой жители города могут сделать запасы на зиму не только мяса, но и других экологически чистых, свежих и качественных продуктов непосредственно от фермеров республики. В этом году для удобства жителей было увеличено количество мест проведения ярмарки до шести», - отмечают в отделе пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятия.
Администрацией Улан-Удэ определены следующие торговые площадки:
- ТРЦ «Capital Mall» (пр. Автомобилистов, д.4а-1);
- Торговый комплекс «Крестьянский» (ул. Тулаева, 108);
- Центральный рынок» (ул. Балтахинова, 9);
- Рынок «Народный» ТЦ «Первый» (Корабельная ул., 32);
- Торговая площадка сотых кварталах (ул. Бабушкина, 189);
- ООО «Табар» (мкр. Левый берег ул. Дорожная 30).
Заявки на участие в ярмарке от представителей сельских районов принимаются по телефонам: 8(3012) 55-29-68, 55-29-98.
Фото: egov-buryatia.ru