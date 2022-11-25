В Бурятии похолодает до -40

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня ночью и завтра днем в республике будет морозно. Так, ночью температура воздуха опустится до -23,-28, местами -30,-35, по Баунтовскому району ожидается до -40 градусов, по Прибайкалью -14,-19. В Улан-Удэ ночью прогнозируют 23-25 градусов мороза.Завтра днем по республике ожидается -13,-18, местами -7,-12, по крайнему северу -23,-28. В Улан-Удэ температура воздуха составит -14,-16 градусов.Днем по южной половине республики возможен небольшой снег.Фото: pixabay.com