Общество 29.11.2022 в 18:05

В Бурятии прощаются с Эрдыни Гомбоевым

Старшина  погиб при исполнении воинского долга
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Текст: Номер один
В Бурятии прощаются с Эрдыни Гомбоевым
11 ноября 2022 года при исполнении воинского долга, во время проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб гвардии старшина Эрдыни Гомбоев.

Эрдыни Гомбоев родился в 1975 году в Заиграевском районе Бурятии. В 1992 году окончил Хара-шибирскую школу, Могойтуйского района, Забайкальского края. 

В школьные годы увлекался спортом, вольной борьбой. В 1993 году был призван на срочную службу в ряды Российской армии в Иркутске. В 2007 году заключил контракт и был зачислен в воинскую часть 06705 г. Борзя 36-ая Отдельная Гвардейская Лазовская Краснознамённая Мотострелковая бригада. 

Эрдыни Гомбоев был храбрым  и мужественным защитником Родины. Пользовался уважением и авторитетом среди коллег и сослуживцев. В кругу одноклассников  и друзей был душой компании, хорошим другом. Для братьев и сестёр всегда был надежной опорой и поддержкой.

У Эрдыни осталась супруга, 2 дочери и сын. 

Старшина посмертно награжден орденом мужества.

Похороны состоятся 1 декабря с 11:00 до 13:00 дня в селе Иволгинск, ул. Цыдендашиева 27. 


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