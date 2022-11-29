В Бурятии прощаются с Эрдыни Гомбоевым

11 ноября 2022 года при исполнении воинского долга, во время проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб гвардии старшина Эрдыни Гомбоев.Эрдыни Гомбоев родился в 1975 году в Заиграевском районе Бурятии. В 1992 году окончил Хара-шибирскую школу, Могойтуйского района, Забайкальского края.В школьные годы увлекался спортом, вольной борьбой. В 1993 году был призван на срочную службу в ряды Российской армии в Иркутске. В 2007 году заключил контракт и был зачислен в воинскую часть 06705 г. Борзя 36-ая Отдельная Гвардейская Лазовская Краснознамённая Мотострелковая бригада.Эрдыни Гомбоев был храбрым и мужественным защитником Родины. Пользовался уважением и авторитетом среди коллег и сослуживцев. В кругу одноклассников и друзей был душой компании, хорошим другом. Для братьев и сестёр всегда был надежной опорой и поддержкой.У Эрдыни осталась супруга, 2 дочери и сын.Старшина посмертно награжден орденом мужества.Похороны состоятся 1 декабря с 11:00 до 13:00 дня в селе Иволгинск, ул. Цыдендашиева 27.