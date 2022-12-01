Из Бурятии на помощь воинам отправили три юрты с шаманами

Представители «Гуннского фонда» уже завтра выезжают в Старобешевский район Донецкой области. С собой они повезут в сложенном виде три юрты. Планируется, что внутри этих юрт бойцы, уезжающие на СВО, смогут отдохнуть, пройти шаманский обряд, зарядиться энергией предков. Точно также будут рады и тем военнослужащим, которые уже находятся на передовой.- История повторяется. Когда-то наши предки - великие гунны - разгромили готов. Разгромили готов, защищая словян. Как видите история, произошедшая 16 веков назад, сегодня повторяется. Мы уже провели несколько Тайлаганов с февраля: за прекращение войны, за победу. И сейчас мы хотим приехать туда с гуманитарной миссией – чтобы помогать нашим воинам. Почему именно юрта? Это удобно, ее всегда можно быстро развернуть, или сложить обратно и перевезти и в ней можно проводить шаманские обряды. Только шаманы могут, например, душу возвращать. Бывает такое, что человек испугался, под взрыв попал или еще что-то. Шаманы имеют возможность быстро восстановить человека. Или если получил ранение, сотрясение головного мозга, то баряшины (костоправы – прим. авт) могут на месте, оперативно помочь. Поправить позвоночник или еще что-то сделать. С древних времен такая медицинская практика существовала, особенно в походных, экстремальных условиях, - поясняет «Номер один» председатель «Гуннского фонда» Олег Булутов.Как объясняет Олег Булутов, «походный дом», как еще называют гуннскую юрту, должен стоять рядом с бойцами, это символично и напоминает им о благородной миссии.- Главная цель – поднять дух бойцам, подлечить, поддержать. Военнослужащие, за ленточку вышли на отдых и могут отправиться к нам. У кого страхи, у кого еще что-то, - говорит Олег Булутов.В каком конкретно месте, будут стоять юрты, пока не известно. Главное, чтобы до них могли легко добраться бойцы. Важна также и безопасность.- Нужно, чтобы ребята за ленточку вышли - за зону боевых действий на отдых - и сразу обратились к нам, пришли к шаманам. Потому что прямо туда, нас никто и не пустит. Тем более, что если, допустим, враг увидит юрты, главное, чтобы это не было как красная тряпка для быка, - говорят в фонде.Помогать будут всем, кто обратится за помощью.- Поможем всем. Вне зависимости от национальности, или от того - военный это человек или гражданский. У всех же раньше одна вера была, языческая. А еще у русских были былины, у нас свой эпос Гэсэр. Сейчас есть проблема, что мы забыли о своих истоках, поэтому и проходим разные испытания, - замечает председатель «Гуннского фонда».Как утверждает председатель фонда, гуманитарная миссия не получила никакого финансирования, а будет организована исключительно «своими силами».Кроме того, председатель фонда не исключает вероятности, что и сам в скором времени станет добровольцем и отправится на СВО.Фото из личного архива О. Булутова. Pixabay.com