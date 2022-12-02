Бичура хочет постареть на 44 года

В Бичуре в районной администрации состоялся исторический совет по обсуждению вопроса о дате основания села Бичура с участием главы района Василия Смолина, специалистов архивной службы, краеведов, сотрудников Центральной библиотеки, специалистов-исследователей генеалогии из Улан-Удэ, сообщаетКраевед Светлана Арсентьева представила на совете исследовательскую работу, в результате которой среди множества архивных бумаг она нашла документы, в которых есть упоминания о Бичуре в 1723 году. Это первый официальный документ с подтвержденной датой. До этого были лишь предположения.Следующий этап - установление даты основания Бичуры на сессии районного Совета депутатов. Если народные избранники согласятся с выводами историков, то в следующем году Бичура «постареет» на 44 года и официально отметит 300-летие. Кслову, вцместе с Бурятией, которая будет отмечать 100-летие.Напомним, сейчас датой основания Бичуры считается 1767 год. Бичура является самым крупным семейским селом в Забайкалье. Самая длинная деревенская улица в мире находится в Бичуре и имеет длину 17 км. Это улица Коммунистическая, которая занесена в книгу Рекордов Гиннеса. Бичура — село на юге Бурятии. Село основано старообрядцами, которых по указу императрицы Екатерины II от 14 декабря 1762 года переселяли в Забайкалье из Польши большими семьями. Поэтому на новом месте жительства сторонников древлеправославия стали называть «семейскими». Они стали особой этнографической группы русских.Фото: egov-buryatia.ru/minturizm