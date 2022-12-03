Общество 03.12.2022 в 17:12

Улан-удэнцы возмущены засилием в городе алкомаркетов

«Лучше бы дали людям дешевую, качественную еду и недорогие стройматериалы», - говорят горожане

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Текст: Номер один
Улан-удэнцы возмущены засилием в городе алкомаркетов
В соцсетях жители республики бурно обсуждают увеличение числа алкомаркетов, которые открываются буквально на каждом углу. 

«1. Народ с нетерпением ждал открытия Леруа Мерлен, чтобы была возможность делать хорошие ремонты в своих домиках и не тратить кучу денег на стройматериалы, не дождались! 2. Народ просил запустить в регион Федеральные сети, типа Магнит, Пятёрочка…, чтобы покупать не дорогие, качественные продукты, не дождались! 3. Но я не помню, чтобы народ желал, чтобы в городе на каждом углу открыли алкомаркеты Бристоль и Красное Белое, но мы всегда получаем то, чего абсолютно не просили, - пишет автор анонимного поста в паблике «Злой Улан-Удэ 03». - Нам не нужны на каждом углу алкомаркеты, нам не нужно, чтобы школьники возле них стояли и просили взрослых купить им алкоголь, нам не нужно ещё больше пьющее население, нам не нужно, чтобы у людей было больше возможностей покупать дешёвый алкоголь, нам другое надо, еду качественную и дешевую, стройматериалы по низким ценам».

Пост собрал больше 200 комментариев. 

- Решили, что лучший способ снять стресс у населения - это их споить дешёвым алкоголем. Дорогая коммуналка, проезд, дорогие дрова - что ни день, то стресс. 

- Пьяным народом легче управлять. 

- Очень нравится фрукты покупать в «Пятерочке». Намного дешевле. Когда рядом есть «Пятерочка» или «Магнит», наедаюсь фруктов вдоволь. Знаю, что домой приеду, намного дороже придётся всё это брать...

- В эфире только слышно об открытии школ и садов, но это не правительства заслуга, а то что мы находимся в ДВ и это федеральные программы, а так ничего не изменилось, за эти годы: зарплаты нет, жилье дорогое, тоже мясо у нас дороговато по сравнению с соседними регионами, хотя мы мясная республика, да и дядя Баир остался до сих… 

- Алкашка - это зло мира. Не нужны алкомаркеты. В любом магазине хватает этой отравы. 

- В сотых прикройте алкомагазины. В каждом из них после 9 вечера спокойно можно купить водку, а ведь это спальный район.

- Еще почти в каждом доме разливнухи с дешевым пивом, тоннами каждый день продают, - высказываются улан-удэнцы. 
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