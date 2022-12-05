Монгольской бараниной лакомятся в США, а козлятиной - в Гонконге

Монголия успешно экспортирует мясные продукты по миру, свидетельствуют данные Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятия, специалисты которого с начала года досмотрели более 13 тыс тонн животноводческой продукции в пункте пропуска «Наушки».Так, 230 тонн козлятины отправлены из Монголии в Гонконг, 152 тонны супов и бульонов из Монголии в Южную Корею и 38 тонн баранины из Монголии ушли даже в США. Объемы, конечно, не очень велики. Но, во-первых, речь идет только о российских «Наушках», сухопутные порты есть у Монголии и на границе с КНР. Во-вторых, лиха беда – начало, а переговоры о поставках мяса наши соседи ведут при любых международных контактах.А вот среди закупаемого монголами продовольствия в России через Наушки проследовало 477 тонн рыбных, 827 тонн молочных, 105 тонн мясных консервов, 37 тонн фруктово-молочного пюре, 3 тонны меда, 975 тонн соевого шрота, 253 тонны подсолнечного шрота, 372 тонны кормового овса, 73 тонны свинины, 187 тонн пшеничных отрубей и 3 тонны сухого молока.Много поставляет Монголии Гремания: при транзите досмотрено 2477 тонн продуктов питания. А также - 54 тонны рыбных консервов из Латвии и 22 тонны сыра из Финляндии.Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, отметили в Россельхознадзоре.Фото: минсельхоз Бурятии