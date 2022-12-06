Кражу маслом не испортишь

В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации из продуктового супермаркета на ул. Гагарина. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.Возле выхода из торгового центра сотрудники Росгвардии задержали мужчину, на которого указали представители службы безопасности магазина самообслуживания. Они по системе видеонаблюдения выявили факт хищения.Задержанный 36-летний горожанин доставлен в полицию, где дал признательные показания. Подозреваемый рассказал, что в течение получаса, несколько раз заходил в супермаркет, набирал полные пакеты сливочного масла. Воспользовавшись столпотворением возле кассы, он выносил продукты не заплатив за них. Затем похищенные, порядка 250 упаковок сливочного масла, продавал на улице прохожим.Оказалось, что нехитрый криминальный промысел принес воришке вполне приличный доход - ущерб магазина за 30 минут превысил 38 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.Фото: Росгвардия