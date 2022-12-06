Общество 06.12.2022 в 09:46

Кражу маслом не испортишь

Житель Улан-Удэ украл в супермаркете 250 пачек масла и продавал его на улице
A- A+
Текст: Номер один
Кражу маслом не испортишь
В Улан-Удэ на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации из продуктового супермаркета на ул. Гагарина. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.

Возле выхода из торгового центра сотрудники Росгвардии задержали мужчину, на которого указали представители службы безопасности магазина самообслуживания. Они по системе видеонаблюдения выявили факт хищения.

Задержанный 36-летний горожанин доставлен в полицию, где дал признательные показания. Подозреваемый  рассказал, что в течение получаса, несколько раз заходил в супермаркет, набирал полные пакеты сливочного масла. Воспользовавшись столпотворением возле кассы, он выносил продукты не заплатив за них. Затем похищенные, порядка 250 упаковок сливочного масла, продавал на улице прохожим.

Оказалось, что нехитрый криминальный промысел принес воришке вполне приличный доход -  ущерб магазина за 30 минут превысил 38 тыс рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется дознание.

Фото: Росгвардия

Теги
преступность кража задержание

Все новости

В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора
06.12.2022 в 09:47
Кражу маслом не испортишь
06.12.2022 в 09:46
В Бурятии несколько дней не могут потушить горящую свалку
06.12.2022 в 09:46
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
06.12.2022 в 08:56
В Бурятии чиновница попалась на мошенничестве
06.12.2022 в 08:41
Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина
06.12.2022 в 08:40
В Бурятии осудили членов банды похитителей проводов
06.12.2022 в 08:30
Алексей Цыденов: «Вы поддерживаете дух наших ребят»
05.12.2022 в 18:37
Еще в восьми поселках Бурятии появилась связь Tele2
05.12.2022 в 18:01
Лыжные базы в Улан-Удэ откроются с 10 декабря
05.12.2022 в 17:13
ЗУРХАЙ
с 30 ноября по 6 декабря

Читайте также
В Бурятии инвалид-колясочник, проживающий в квартире с плесенью, попросил помощи у прокурора
Прием граждан провели в преддверии Международного дня инвалидов
06.12.2022 в 09:47
В Закаменске задержан ревнивец, обвиняемый в убийстве жены
Полиция  и «скорая помощь» попали в квартиру супругов только с помощью сотрудников МЧС
06.12.2022 в 08:56
Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина
Информации о пострадавших россиянах от полиции не поступало -  посольство России
06.12.2022 в 08:40
Алексей Цыденов: «Вы поддерживаете дух наших ребят»
Глава Бурятии встретился с волонтерами, которые оказывают помощь в ДНР, ЛНР и в Крыму
05.12.2022 в 18:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru