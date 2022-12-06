Экоактивисты из Бурятии стали обладателями международной премии

Бурятский проект под названием «Мусор из головы» стал победителем международного конкурса «Мы вместе» в номинации «Территория для жизни».

Как отмечают на странице конкурса, в этой номинации участвовали проекты, чья деятельность связана с развитием регионов, городской среды, социальной инфраструктуры, туризма, а также с сохранением окружающей среды.



Среди многих претендентов отличился проект «Мусор из головы», созданный АНО «Событие» - Из 31 000 заявленных участников было отобрано только 112 лучших.

Команда проекта «Мусор из головы» занимается экопросвещением жителей и туристов Байкальского региона. В летние сезоны 2020–2021 годов команда провела 40 экоакций по очистке побережья, водоемов на территории Республики, в рамках которых было ликвидировано 40 мусорных очагов и собрано более 600 тонн мусора.

Как добавили в пресс-службе правительства Бурятии, проект получит федеральную поддержку.



Фото: скриншот из видео