Общество 06.12.2022 в 14:49

В Бурятии стабилизировались цены на стройматериалы

Некоторые из них даже подешевели
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии стабилизировались цены на стройматериалы
Как сообщили в Минстрое Бурятии, после резкого роста цен в начале года сейчас на рынке стройматериалов наблюдается относительная стабильность с позитивными тенденциями. В частности, продолжается снижение цен на некоторые группы товаров.

Так, стоимость инертных материалов и цемента, бетона и растворов держатся на одном уровне с конца лета. Такая же ситуация наблюдается с ценами на керамический кирпич и блоки автоклавного газобетона.

Без изменений в течение нескольких последних месяцев остаются цены на кровельные материалы, кабельную продукцию, светотехнику, отделочные материалы и оконные блоки ПВХ.

На этом фоне продолжается плавное снижение цен на металлы. К концу ноября швеллер подешевел на 1,1%, уголок – на 1,2%, арматура – на 9%, лист оцинкованный – на 7,5%. А вот листовой металлопрокат продемонстрировал небольшой рост на 0,26% за месяц.

Заодно с металлопрокатом немного подешевели чугунные отопительные радиаторы – на 1,5%.

Среди подешевевших товаров в ноябре также оказались древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты. Так плиты ОСБ-3 подешевели за месяц на 7,3%. При этом стоимость других видов пиломатериала по-прежнему остаётся без изменений.

Единственная товарная позиция, которая на рынке Бурятии показывает очень серьезные колебания – это битум.

«Все дело в том, что битум производится и закупается в разных регионах страны и периодически изменяется логистическое плечо, а именно расстояние доставки, что серьезно влияет на его конечную стоимость. Так, концу ноября цена на битум опять выросла», - объяснили в Минстрое.

В министерстве полагают, что в декабрь не принесет особых сюрпризов строителям Бурятии, и общая тенденция на падение цен сохранится до конца года.

Фото: «Номер один»
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