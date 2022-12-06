В Бурятии стабилизировались цены на стройматериалы

Как сообщили в Минстрое Бурятии, после резкого роста цен в начале года сейчас на рынке стройматериалов наблюдается относительная стабильность с позитивными тенденциями. В частности, продолжается снижение цен на некоторые группы товаров.Так, стоимость инертных материалов и цемента, бетона и растворов держатся на одном уровне с конца лета. Такая же ситуация наблюдается с ценами на керамический кирпич и блоки автоклавного газобетона.Без изменений в течение нескольких последних месяцев остаются цены на кровельные материалы, кабельную продукцию, светотехнику, отделочные материалы и оконные блоки ПВХ.На этом фоне продолжается плавное снижение цен на металлы. К концу ноября швеллер подешевел на 1,1%, уголок – на 1,2%, арматура – на 9%, лист оцинкованный – на 7,5%. А вот листовой металлопрокат продемонстрировал небольшой рост на 0,26% за месяц.Заодно с металлопрокатом немного подешевели чугунные отопительные радиаторы – на 1,5%.Среди подешевевших товаров в ноябре также оказались древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты. Так плиты ОСБ-3 подешевели за месяц на 7,3%. При этом стоимость других видов пиломатериала по-прежнему остаётся без изменений.Единственная товарная позиция, которая на рынке Бурятии показывает очень серьезные колебания – это битум.«Все дело в том, что битум производится и закупается в разных регионах страны и периодически изменяется логистическое плечо, а именно расстояние доставки, что серьезно влияет на его конечную стоимость. Так, концу ноября цена на битум опять выросла», - объяснили в Минстрое.В министерстве полагают, что в декабрь не принесет особых сюрпризов строителям Бурятии, и общая тенденция на падение цен сохранится до конца года.Фото: «Номер один»