Школьное меню
Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, каких продуктов не должно быть в школьном меню?»
Анна К.
Отвечает Роспотребнадзор:
- Школьное меню отличается от пищи взрослых. К нему предъявляются особые требования с учетом особенностей детского организма.
В рацион школьников следует включать блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, также продукты, обогащенные микронутриентами, лакто-и бифидобактериями.
В меню не должны быть:
- холодные супы (в том числе окрошка);
- макароны по-флотски с мясным фаршем;
- макароны с рубленым яйцом;
- маринованные блюда;
- яичница-глазунья;
- блинчики с мясом и творогом;
- разновидности колбас (сырокопченые, ливерные, кровяные);
- заливные блюда;
- форшмак из сельди;
- сало;
- грибы;
- паштеты.
Также в списке запрещенных приготовленные во фритюре блюда, мясо диких животных, кремовые пирожные и торты, арахис, карамель, газированные напитки, кетчупы, майонез.