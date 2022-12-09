Общество 09.12.2022 в 10:00

Школьное меню

Разрешенные и запрещенные продукты
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Текст: Номер один
Школьное меню
Номер один

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, каких продуктов не должно быть в школьном меню?»

Анна К.

Отвечает Роспотребнадзор:

- Школьное меню отличается от пищи взрослых. К нему предъявляются особые требования с учетом особенностей детского организма.

В рацион школьников следует включать блюда с повышенным содержанием витаминов и микроэлементов, также продукты, обогащенные микронутриентами, лакто-и бифидобактериями.

В меню не должны быть:

- холодные супы (в том числе окрошка);

- макароны по-флотски с мясным фаршем;

- макароны с рубленым яйцом;

- маринованные блюда;

- яичница-глазунья;

- блинчики с мясом и творогом;

- разновидности колбас (сырокопченые, ливерные, кровяные);

- заливные блюда;

- форшмак из сельди;

- сало;

- грибы;

- паштеты.

Также в списке запрещенных приготовленные во фритюре блюда, мясо диких животных, кремовые пирожные и торты, арахис, карамель, газированные напитки, кетчупы, майонез.

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